Стартовала стажировка SputnikPro для журналистов из стран Африки

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В штаб-квартире Международного информационного агентства и радио Sputnik началась специальная сессия SputnikPro для молодых журналистов из стран Африки южнее Сахары. Проект проводится в рамках программы стажировок InteRussia Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и инициативы Россотрудничества "Новое поколение".

В летней сессии принимают участие 10 представителей ведущих СМИ и медиаорганизаций из стран Африканского континента. Среди них: министерство коммуникаций Камеруна, медиагруппа Observer Media Limited (Уганда), информационное агентство ABP (Бурунди), вещательная корпорация ZNBC (Замбия), национальное информационное агентство SONNA (Сомали), информационное агентство APS (Сенегал), медиакомпания Kigali Today ltd (Руанда), медиагруппа Media4Development (Мозамбик), медиахолдинг Independent Media(ЮАР) и медиакомпания The Star Publications Limited (Кения).

Программа предоставляет иностранным журналистам возможность ознакомиться с российской медиаповесткой, перенять опыт ведущих специалистов агентства Sputnik и обменяться экспертизой с коллегами из разных стран. В течение месяца молодые профессионалы в области медиа посетят тренинги и мастер-классы, примут участие в профильных мероприятиях партнеров.

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По итогам первого дня участники поделились своими впечатлениями и ожиданиями от насыщенной профессиональной программы.

Журналистка кенийского издания The Star Синди Карен Алуоч сказала: "Я испытываю целую гамму эмоций. Для меня эта стажировка — как сбывшаяся мечта. И я надеюсь многому научиться, увидеть, как работает Sputnik, как работает медиацентр. Я живу медиа, дышу ими, поэтому для меня большая честь быть здесь".

Редактор Сомалийского национального информационного агентства SONNA Кадар Авейс Хассан ожидает насыщенные занятия и продуктивное общение с коллегами из медиасферы. Он выразил надежду на то, что Sputnik и SONNA наладят долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.