Рейтинг@Mail.ru
Трамп не спас от разгрома: США со скандалом вылетели с домашнего ЧМ - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
05:10 07.07.2026 (обновлено: 10:18 07.07.2026)
Трамп не спас от разгрома: США со скандалом вылетели с домашнего ЧМ

Сборная США уступила бельгийцам и вылетела с домашнего ЧМ-2026

© REUTERS / BLAKE DAHLINЭпизод матча ЧМ-2026 США - Бельгия
Эпизод матча ЧМ-2026 США - Бельгия - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / BLAKE DAHLIN
Читать в
МАКСДзен
Футболисты сборной США уступили бельгийцам в матче 1/8 финала чемпионата мира и вылетели с домашнего турнира, который, помимо Штатов, проходит в Канаде и Мексике. РИА Новости Спорт объясняет, как благодаря этому успеху "красных дьяволов" восторжествовала высшая справедливость и при чем тут Дональд Трамп.
ЧМ по футболу 2026
07 июля 2026 • начало в 03:00
Завершен
США
1 : 4
Бельгия
31‎’‎ • Малик Тиллман
09‎’‎ • Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
33‎’‎ • Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссард)
57‎’‎ • Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
90‎’‎ • Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
Календарь Турнирная таблица История встреч

Беззаконие на чемпионате мира

Не вмешайся политика, даже близко не было бы приковано такое внимание к матчу в Сиэтле. Однако президент США Дональд Трамп заварил такую кашу, что история вышла далеко за спортивные рамки. И породила опаснейший прецедент, который мировому футболу еще аукнется.
В выходные глава Штатов продавил решение о приостановке дисквалификации лучшего форварда американцев Фоларина Балогана. В матче против боснийцев (2:0) игрок получил прямую красную карточку за грубейший фол на Тарике Мухаремовиче и никак не мог принять участие в сегодняшней встрече. Но Трамп тут как тут! Позвонил в Международную федерацию футбола (ФИФА) и все "порешал": дисциплинарный комитет организации поставил на паузу действие красной карточки американца.
Фоларин Балоган получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
ФИФА прогнулась под США после звонка Трампа. Скандал на ЧМ-2026
5 июля, 22:20
Обойдемся без грубостей и отметим очевидное: спортивная общественность впала в ступор от поведения президента и "гибкости" футбольных чиновников. Случился информационный бум! Который, впрочем, на резонансном решении ФИФА никак не сказался — на матч против "красных дьяволов" Балогана вышел в стартовом составе США.

Бельгийцев взбесила "клоунада"

И, не добившись справедливости в правовом поле, они все показали на поле футбольном. Могли открыть счет спустя несколько минут, однако вратарь Мэтт Фриз сотворил шикарный сейв. Так что первый мяч залетел на девятой, когда Шарль Де Кетеларе замкнул подачу на пустые ворота от Николаса Раскина. Воспользовались ошибкой хозяев и сразу же за нее наказали.
Впрочем, и у самих бельгийцев оборона не близка к эталонной. Экстренно заменили Амаду Онана на Ханса Ванакена, и последний, стоя в стенке, на 31-й минуте неудачно подставил голову под удар со штрафного Малика Тилльмана. Тибо Куртуа не среагировал на рикошет — 1:1. И минута, всего минута прошла, а от бельгийцев прилетела ответка! Де Кетеларе дубль оформил, перевесев оппонента на втором этаже.
© REUTERS / Albert GeaЭпизод матча ЧМ-2026 США - Бельгия
Эпизод матча ЧМ-2026 США - Бельгия - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Albert Gea
Эпизод матча ЧМ-2026 США - Бельгия
Американцы делали все, чтобы остаться последней страной-хозяйкой на ЧМ-2026 (ранее на этой же стадии проиграли и Канада, и Мексика). Отчаянно старались, несмотря на не самую сильную поддержку трибун и неожиданную дисциплинированность бельгийцев. Которые не пропустили, а сами забили. Но вышедшие на замену Ромелу Лукаку и Жереми Доку не пригодились, ведь за них все сделал американский вратарь. Фриз убежал далеко от ворот и завозился с мячом, после чего Де Кетеларе его обобрал, а Ванакен попал издали по пустым воротам.
Мог ли коллектив Маурисио Почеттино выступить лучше против Бельгии? Сто процентов! Гораздо хуже выглядели американцы, которым временами не везло. Более того, плохой матч провел Балоган, едва ли напрягший европейцев, сполна реабилитировавшихся за кошмар на катарском ЧМ-2022, когда они не вышли из группы.
А сегодня празднуют попадание в четвертьфинал вместе с легендарным Кевином де Брейне и Акселем Витселем, известным по выступлениям за петербургский "Зенит". Эти же игроки побеждали американцев в 1/8 финала ЧМ еще 12 лет назад.
© REUTERS / Lee SmithЭпизод матча ЧМ-2026 США - Бельгия
Эпизод матча ЧМ-2026 США - Бельгия - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Lee Smith
Эпизод матча ЧМ-2026 США - Бельгия
Кстати, Лукаку под занавес забил четвертый после очередного привоза американской обороны и довел дело до разгрома.

Дальше только тяжелее

В понедельник испанцы на 91-й минуте забили единственный мяч португальцам и поставили точку в планах Криштиану Роналду стать чемпионом мира. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" пытался шесть раз, забил 11 мячей за 27 матчей, но подобрался лишь к полуфиналу на первом для себя мундиале 2006 года. КриРо, как и его команда, текущий ЧМ провалил и вылетел заслужено. В то время как "фурия роха", словно экономящая силы, спокойно идет навстречу финалу 19 июля. До заветного Кубка мира их отделяют три победы.
Теперь победители Евро-2024, которые ни разу не пропустили за пять встреч и пробились в 1/4 финала мундиаля впервые с золотого ЧМ-2010 в ЮАР, встретятся с бельгийцами. В сенсацию не верится, но противостояние все равно изумительное!
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Роналду ушел в слезах. Великий португалец так и не стал чемпионом мира
00:37
 
ФутболСпортЧМ по футболу 2026Международная федерация футбола (ФИФА)Дональд ТрампФоларин БалоганАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортСШАБельгия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Испания
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    США
    Бельгия
    1
    4
  • Футбол
    07.07 19:00
    Аргентина
    Египет
  • Футбол
    07.07 23:00
    Швейцария
    Колумбия
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала