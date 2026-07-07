Трамп не спас от разгрома: США со скандалом вылетели с домашнего ЧМ

Футболисты сборной США уступили бельгийцам в матче 1/8 финала чемпионата мира и вылетели с домашнего турнира, который, помимо Штатов, проходит в Канаде и Мексике. РИА Новости Спорт объясняет, как благодаря этому успеху "красных дьяволов" восторжествовала высшая справедливость и при чем тут Дональд Трамп.

Беззаконие на чемпионате мира

Не вмешайся политика, даже близко не было бы приковано такое внимание к матчу в Сиэтле. Однако президент США Дональд Трамп заварил такую кашу, что история вышла далеко за спортивные рамки. И породила опаснейший прецедент, который мировому футболу еще аукнется.

В выходные глава Штатов продавил решение о приостановке дисквалификации лучшего форварда американцев Фоларина Балогана. В матче против боснийцев (2:0) игрок получил прямую красную карточку за грубейший фол на Тарике Мухаремовиче и никак не мог принять участие в сегодняшней встрече. Но Трамп тут как тут! Позвонил в Международную федерацию футбола (ФИФА) и все "порешал": дисциплинарный комитет организации поставил на паузу действие красной карточки американца.

Обойдемся без грубостей и отметим очевидное: спортивная общественность впала в ступор от поведения президента и "гибкости" футбольных чиновников. Случился информационный бум! Который, впрочем, на резонансном решении ФИФА никак не сказался — на матч против "красных дьяволов" Балогана вышел в стартовом составе США.

Бельгийцев взбесила "клоунада"

И, не добившись справедливости в правовом поле, они все показали на поле футбольном. Могли открыть счет спустя несколько минут, однако вратарь Мэтт Фриз сотворил шикарный сейв. Так что первый мяч залетел на девятой, когда Шарль Де Кетеларе замкнул подачу на пустые ворота от Николаса Раскина. Воспользовались ошибкой хозяев и сразу же за нее наказали.

Впрочем, и у самих бельгийцев оборона не близка к эталонной. Экстренно заменили Амаду Онана на Ханса Ванакена, и последний, стоя в стенке, на 31-й минуте неудачно подставил голову под удар со штрафного Малика Тилльмана. Тибо Куртуа не среагировал на рикошет — 1:1. И минута, всего минута прошла, а от бельгийцев прилетела ответка! Де Кетеларе дубль оформил, перевесев оппонента на втором этаже.

© REUTERS / Albert Gea Эпизод матча ЧМ-2026 США - Бельгия © REUTERS / Albert Gea Эпизод матча ЧМ-2026 США - Бельгия

Американцы делали все, чтобы остаться последней страной-хозяйкой на ЧМ-2026 (ранее на этой же стадии проиграли и Канада, и Мексика). Отчаянно старались, несмотря на не самую сильную поддержку трибун и неожиданную дисциплинированность бельгийцев. Которые не пропустили, а сами забили. Но вышедшие на замену Ромелу Лукаку и Жереми Доку не пригодились, ведь за них все сделал американский вратарь. Фриз убежал далеко от ворот и завозился с мячом, после чего Де Кетеларе его обобрал, а Ванакен попал издали по пустым воротам.

Мог ли коллектив Маурисио Почеттино выступить лучше против Бельгии? Сто процентов! Гораздо хуже выглядели американцы, которым временами не везло. Более того, плохой матч провел Балоган, едва ли напрягший европейцев, сполна реабилитировавшихся за кошмар на катарском ЧМ-2022, когда они не вышли из группы.

А сегодня празднуют попадание в четвертьфинал вместе с легендарным Кевином де Брейне и Акселем Витселем, известным по выступлениям за петербургский "Зенит". Эти же игроки побеждали американцев в 1/8 финала ЧМ еще 12 лет назад.

© REUTERS / Lee Smith Эпизод матча ЧМ-2026 США - Бельгия © REUTERS / Lee Smith Эпизод матча ЧМ-2026 США - Бельгия

Кстати, Лукаку под занавес забил четвертый после очередного привоза американской обороны и довел дело до разгрома.

Дальше только тяжелее

В понедельник испанцы на 91-й минуте забили единственный мяч португальцам и поставили точку в планах Криштиану Роналду стать чемпионом мира. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" пытался шесть раз, забил 11 мячей за 27 матчей, но подобрался лишь к полуфиналу на первом для себя мундиале 2006 года. КриРо, как и его команда, текущий ЧМ провалил и вылетел заслужено. В то время как "фурия роха", словно экономящая силы, спокойно идет навстречу финалу 19 июля. До заветного Кубка мира их отделяют три победы.