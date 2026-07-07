Более трех тысяч спортсменов примут участие в программе ВЭФ-2026

ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Свыше трех тысяч спортсменов из России, Китая, КНДР, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана примут участие в физкультурно-спортивной программе Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает правительство Приморья.
"Более 3 тысяч спортсменов примут участие в физкультурно-спортивной программе ВЭФ-2026. Они представят Россию, Республику Беларусь, Узбекистан, Казахстан, а также КНР и КНДР", - говорится в сообщении.
Камчатка представит павильон-подводную лодку на ВЭФ
1 июля, 04:48
В дни ВЭФ в акватории залива Петра Великого во Владивостоке пройдут три парусные регаты: международные соревнования по парусному спорту "Дальневосточный кубок", соревнования по парусному спорту "Кубок Росконгресса" и "Парад Парусов".
На территории водной станции ТОФ в акватории Спортивной гавани пройдут соревнования по гребному спорту "Международная Владивостокская регата". Спортсмены из России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, КНР, КНДР поборются за звание победителя в лодках-одиночках, двойках и четверках. А на берегу будут разыграны медали в гребле-индор.
В первый день ВЭФ состоится международный легкоатлетический забег, он объединит около 1,5 тысячи участников из разных стран. Присоединиться к забегу могут все желающие, в том числе члены официальных делегаций.
В рамках форума в спорткомплексе "Олимпийский" пройдут межрегиональные соревнования по дзюдо. Также состоится Кубок ДФО по многоборью ГТО, пройдет краевой физкультурный фестиваль "Улица Дальнего Востока".
Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года по указу президента РФ Владимира Путина.
Путин пригласил делегацию Сингапура на ВЭФ-2026
18 июня, 17:27