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Более трех тысяч спортсменов примут участие в программе ВЭФ-2026 - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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04:56 07.07.2026
Более трех тысяч спортсменов примут участие в программе ВЭФ-2026

Свыше 3 тысяч спортсменов из разных стран примут участие в программе ВЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер в преддверии Восточного экономического форума
Баннер в преддверии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Свыше трех тысяч спортсменов из России, Китая, КНДР, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана примут участие в физкультурно-спортивной программе Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает правительство Приморья.
"Более 3 тысяч спортсменов примут участие в физкультурно-спортивной программе ВЭФ-2026. Они представят Россию, Республику Беларусь, Узбекистан, Казахстан, а также КНР и КНДР", - говорится в сообщении.
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В дни ВЭФ в акватории залива Петра Великого во Владивостоке пройдут три парусные регаты: международные соревнования по парусному спорту "Дальневосточный кубок", соревнования по парусному спорту "Кубок Росконгресса" и "Парад Парусов".
На территории водной станции ТОФ в акватории Спортивной гавани пройдут соревнования по гребному спорту "Международная Владивостокская регата". Спортсмены из России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, КНР, КНДР поборются за звание победителя в лодках-одиночках, двойках и четверках. А на берегу будут разыграны медали в гребле-индор.
В первый день ВЭФ состоится международный легкоатлетический забег, он объединит около 1,5 тысячи участников из разных стран. Присоединиться к забегу могут все желающие, в том числе члены официальных делегаций.
В рамках форума в спорткомплексе "Олимпийский" пройдут межрегиональные соревнования по дзюдо. Также состоится Кубок ДФО по многоборью ГТО, пройдет краевой физкультурный фестиваль "Улица Дальнего Востока".
Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года по указу президента РФ Владимира Путина.
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