Более трех тысяч спортсменов примут участие в программе ВЭФ-2026

ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Свыше трех тысяч спортсменов из России, Китая, КНДР, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана примут участие в физкультурно-спортивной программе Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает правительство Приморья.

"Более 3 тысяч спортсменов примут участие в физкультурно-спортивной программе ВЭФ-2026. Они представят Россию , Республику Беларусь, Узбекистан , Казахстан, а также КНР и КНДР", - говорится в сообщении.

В дни ВЭФ в акватории залива Петра Великого во Владивостоке пройдут три парусные регаты: международные соревнования по парусному спорту "Дальневосточный кубок", соревнования по парусному спорту "Кубок Росконгресса" и "Парад Парусов".

На территории водной станции ТОФ в акватории Спортивной гавани пройдут соревнования по гребному спорту "Международная Владивостокская регата". Спортсмены из России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, КНР, КНДР поборются за звание победителя в лодках-одиночках, двойках и четверках. А на берегу будут разыграны медали в гребле-индор.

В первый день ВЭФ состоится международный легкоатлетический забег, он объединит около 1,5 тысячи участников из разных стран. Присоединиться к забегу могут все желающие, в том числе члены официальных делегаций.

В рамках форума в спорткомплексе "Олимпийский" пройдут межрегиональные соревнования по дзюдо. Также состоится Кубок ДФО по многоборью ГТО, пройдет краевой физкультурный фестиваль "Улица Дальнего Востока".