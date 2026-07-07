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Ветеран СВО рассказал, что среди его боевых товарищей было много учителей - РИА Новости, 07.07.2026
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Ветеран СВО рассказал, что среди его боевых товарищей было много учителей

РИА Новости: ветеран СВО рассказал, что среди бойцов было много учителей

© РИА Новости / Алексей МайшевРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев рассказал, что среди его боевых товарищей на спецоперации оказалось много учителей, а также людей с учеными степенями и званиями.
  • В Москве состоялся закрытый показ фильма «Возвращение», созданного документальным телеканалом RT.Doc, который рассказывает истории участников спецоперации, вернувшихся с фронта в мирную жизнь.
  • Афанасьев отметил, что на фронте было место человеческому общению, которое помогало людям поддерживать друг друга.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев рассказал РИА Новости, что среди его боевых товарищей на спецоперации оказалось много учителей, а также людей с учеными степенями и званиями.
Во вторник на площадке Музея кино на Каретном в Москве состоялся закрытый показ фильма "Возвращение", созданного документальным телеканалом RT.Doc. Сюжет фильма строится вокруг историй участников спецоперации, вернувшихся с фронта в мирную жизнь.
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"Знаете, я кандидат исторических наук, учился в Институте востоковедения РАН. Я думал, что в батальоне буду примерно один. Но нет, среди моих боевых товарищей было очень много учителей и ребят, которые имели ученые степени и звания. Это было крайне приятно", - сказал Афанасьев после показа фильма.
Позднее в беседе с РИА Новости сопредседатель ассоциации рассказал, что при первом распределении попал в батальон, где никого не знал, поэтому знакомство с сослуживцами начиналось с обычного человеческого разговора.
"Ты смотришь на человека и думаешь: да, к нему подойду. Заводится разговор, начинается товарищеское общение, где-то дружба. Начинается: кто где, кто как, где учился, где работаешь", - рассказал он.
По словам Афанасьева, особенно запоминались встречи с другими историками и педагогами, поскольку у людей одной профессии быстро находились общие темы и ценности.
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"Я смотрю: я историк, он историк. И вот тут два учителя встречаются - это такое счастье. Ты коллегу нашел, можно проводить уже методическое объединение историков", - сказал он.
Афанасьев отметил, что на фронте, несмотря на боевые задачи, было место человеческому общению, которое помогало людям поддерживать друг друга.
"Понятно, с какой целью ты пришел, но хочется же общения человеческого - в плане познания. Книжки там некогда читать, да и условий нет. А вот общение, которое друг другу что-то давало, есть", - рассказал он.
Он также вспомнил, что спустя два года после службы встретил одного из сослуживцев-историков на острове Шумшу, где тот проводил экскурсию.
"Я его сначала не узнал, но голос знакомый. Потом начал отматывать пленку назад и вспомнил: вместе работали, у меня же позывной Историк. И вот на Шумшу, на краю географии, встречаемся со своим товарищем", - сказал Афанасьев.
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