Ветеран СВО рассказал, что среди его боевых товарищей было много учителей

Краткий пересказ от РИА ИИ Сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев рассказал, что среди его боевых товарищей на спецоперации оказалось много учителей, а также людей с учеными степенями и званиями.

В Москве состоялся закрытый показ фильма «Возвращение», созданного документальным телеканалом RT.Doc, который рассказывает истории участников спецоперации, вернувшихся с фронта в мирную жизнь.

Афанасьев отметил, что на фронте было место человеческому общению, которое помогало людям поддерживать друг друга.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев рассказал РИА Новости, что среди его боевых товарищей на спецоперации оказалось много учителей, а также людей с учеными степенями и званиями.

Во вторник на площадке Музея кино на Каретном в Москве состоялся закрытый показ фильма "Возвращение", созданного документальным телеканалом RT.Doc. Сюжет фильма строится вокруг историй участников спецоперации, вернувшихся с фронта в мирную жизнь.

« "Знаете, я кандидат исторических наук, учился в Институте востоковедения РАН. Я думал, что в батальоне буду примерно один. Но нет, среди моих боевых товарищей было очень много учителей и ребят, которые имели ученые степени и звания. Это было крайне приятно", - сказал Афанасьев после показа фильма.

Позднее в беседе с РИА Новости сопредседатель ассоциации рассказал, что при первом распределении попал в батальон, где никого не знал, поэтому знакомство с сослуживцами начиналось с обычного человеческого разговора.

"Ты смотришь на человека и думаешь: да, к нему подойду. Заводится разговор, начинается товарищеское общение, где-то дружба. Начинается: кто где, кто как, где учился, где работаешь", - рассказал он.

По словам Афанасьева, особенно запоминались встречи с другими историками и педагогами, поскольку у людей одной профессии быстро находились общие темы и ценности.

« "Я смотрю: я историк, он историк. И вот тут два учителя встречаются - это такое счастье. Ты коллегу нашел, можно проводить уже методическое объединение историков", - сказал он.

Афанасьев отметил, что на фронте, несмотря на боевые задачи, было место человеческому общению, которое помогало людям поддерживать друг друга.

"Понятно, с какой целью ты пришел, но хочется же общения человеческого - в плане познания. Книжки там некогда читать, да и условий нет. А вот общение, которое друг другу что-то давало, есть", - рассказал он.

Он также вспомнил, что спустя два года после службы встретил одного из сослуживцев-историков на острове Шумшу, где тот проводил экскурсию.