Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.07.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 7 июля 2026 года

За прошедшие сутки российские подразделения освободили Петро-Ивановку в Харьковской области, а также нанесли поражение объектам портовой инфраструктуры, энергетики, логистическим центрам, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 797 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.