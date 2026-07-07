В Совфеде рассказали, когда россиян ждет следующая короткая рабочая неделя

Краткий пересказ от РИА ИИ Следующая короткая рабочая неделя ожидается в России в начале ноября.

3 ноября станет предпраздничным днем, и продолжительность рабочего дня будет уменьшена на один час.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства, при этом 3 ноября станет сокращенным рабочим днем, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.

"Следующая короткая рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября", - сказал Гибатдинов

Он отметил, что рабочая неделя будет короткой в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.