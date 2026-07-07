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В Совфеде рассказали, когда россиян ждет следующая короткая рабочая неделя - РИА Новости, 07.07.2026
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02:30 07.07.2026
В Совфеде рассказали, когда россиян ждет следующая короткая рабочая неделя

Сенатор Гибатдинов: следующая короткая рабочая неделя ожидается в начале ноября

© Depositphotos.com / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Depositphotos.com / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следующая короткая рабочая неделя ожидается в России в начале ноября.
  • 3 ноября станет предпраздничным днем, и продолжительность рабочего дня будет уменьшена на один час.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства, при этом 3 ноября станет сокращенным рабочим днем, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.
"Следующая короткая рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября", - сказал Гибатдинов.
Он отметил, что рабочая неделя будет короткой в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.
"При этом 3 ноября станет предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня будет уменьшена на один час", - добавил сенатор.
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