"НОВИКОМ" развивает партнерство с производителем высокоскоростных поездов

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "НОВИКОМ" (входит в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех") и группа "Синара" расширяют стратегическое сотрудничество, стороны заключили соглашение, в рамках которого кредитная организация продолжит предоставлять комплексное обслуживание предприятиям холдинга, сообщает пресс-служба банка.

Документ подписан на международной промышленной выставке "Иннопром-2026".

Ключевая цель партнерства – расширение операционных и финансовых возможностей предприятий. В их числе – размещение денежных средств на депозитах, а также получение банковских гарантий для обеспечения платежей и реализации текущих и перспективных проектов.

"Подписание соглашения – важный шаг в развитии сотрудничества между банком и группой “Синара”. "НОВИКОМ" высоко ценит возможность вносить вклад в развитие одной из крупнейших российских компаний, особенно сейчас, когда перед партнером стоит стратегическая задача по созданию поездов для первой отечественной высокоскоростной магистрали", – отметил заместитель председателя правления "НОВИКОМа" Алексей Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.

"НОВИКОМ" и группа "Синара" сотрудничают с 2023 года. В прошлом году общий объем кредитования предприятий компании составил более 20 миллиардов рублей. Стороны совместно реализуют проект по созданию и модернизации производства магистральных и маневровых локомотивов на Людиновском тепловозостроительном заводе (входит в группу "Синара").