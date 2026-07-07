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"НОВИКОМ" развивает партнерство с производителем высокоскоростных поездов - РИА Новости, 07.07.2026
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21:18 07.07.2026
"НОВИКОМ" развивает партнерство с производителем высокоскоростных поездов

"НОВИКОМ" и группа "Синара" расширяют стратегическое сотрудничество

© Фото : пресс-служба НОВИКОМа""НОВИКОМ" развивает партнерство с производителем высокоскоростных поездов
НОВИКОМ развивает партнерство с производителем высокоскоростных поездов - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : пресс-служба НОВИКОМа"
"НОВИКОМ" развивает партнерство с производителем высокоскоростных поездов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "НОВИКОМ" (входит в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех") и группа "Синара" расширяют стратегическое сотрудничество, стороны заключили соглашение, в рамках которого кредитная организация продолжит предоставлять комплексное обслуживание предприятиям холдинга, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписан на международной промышленной выставке "Иннопром-2026".
Ключевая цель партнерства – расширение операционных и финансовых возможностей предприятий. В их числе – размещение денежных средств на депозитах, а также получение банковских гарантий для обеспечения платежей и реализации текущих и перспективных проектов.
"Подписание соглашения – важный шаг в развитии сотрудничества между банком и группой “Синара”. "НОВИКОМ" высоко ценит возможность вносить вклад в развитие одной из крупнейших российских компаний, особенно сейчас, когда перед партнером стоит стратегическая задача по созданию поездов для первой отечественной высокоскоростной магистрали", – отметил заместитель председателя правления "НОВИКОМа" Алексей Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.
"НОВИКОМ" и группа "Синара" сотрудничают с 2023 года. В прошлом году общий объем кредитования предприятий компании составил более 20 миллиардов рублей. Стороны совместно реализуют проект по созданию и модернизации производства магистральных и маневровых локомотивов на Людиновском тепловозостроительном заводе (входит в группу "Синара").
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
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