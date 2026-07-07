Автобусное сообщение с Энергодаром, прерванное из-за атак ВСУ, возобновили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автобусное сообщение с городом-спутником Запорожской АЭС Энергодаром возобновлено.
- Ранее сообщение было прервано из-за атак ВСУ в начале июля.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Автобусное сообщение с городом-спутником Запорожской АЭС Энергодаром, прерванное ранее из-за атак ВСУ, возобновлено, сообщил глава города Максим Пухов.
"Как только была перенастроена логистика и система, то маршрутный транспорт возобновил передвижение по тем маршрутам, которые раньше были утверждены и которыми пользовались наши энергодаровцы. Сейчас ситуация стабилизировалась и выровнялась", - сказал Пухов в эфире местного телеканала ЭНТВ.
Автобусное сообщение с Энергодаром было приостановлено из-за террористических атак и активности БПЛА в начале июля, сообщало министерство транспорта Крыма.
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