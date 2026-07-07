Автобусное сообщение с Энергодаром, прерванное из-за атак ВСУ, возобновили

"Как только была перенастроена логистика и система, то маршрутный транспорт возобновил передвижение по тем маршрутам, которые раньше были утверждены и которыми пользовались наши энергодаровцы. Сейчас ситуация стабилизировалась и выровнялась", - сказал Пухов в эфире местного телеканала ЭНТВ.