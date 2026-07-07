Рейтинг@Mail.ru
Автобусное сообщение с Энергодаром, прерванное из-за атак ВСУ, возобновили - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 07.07.2026
Автобусное сообщение с Энергодаром, прерванное из-за атак ВСУ, возобновили

Автобусное сообщение с Энергодаром, прерванное ранее из-за атак ВСУ, возобновили

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автобусное сообщение с городом-спутником Запорожской АЭС Энергодаром возобновлено.
  • Ранее сообщение было прервано из-за атак ВСУ в начале июля.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Автобусное сообщение с городом-спутником Запорожской АЭС Энергодаром, прерванное ранее из-за атак ВСУ, возобновлено, сообщил глава города Максим Пухов.
"Как только была перенастроена логистика и система, то маршрутный транспорт возобновил передвижение по тем маршрутам, которые раньше были утверждены и которыми пользовались наши энергодаровцы. Сейчас ситуация стабилизировалась и выровнялась", - сказал Пухов в эфире местного телеканала ЭНТВ.
Автобусное сообщение с Энергодаром было приостановлено из-за террористических атак и активности БПЛА в начале июля, сообщало министерство транспорта Крыма.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарРеспублика КрымЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала