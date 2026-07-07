Сомнолог назвал неочевидные признаки депрессии

Краткий пересказ от РИА ИИ Частые ночные пробуждения могут быть связаны с депрессией и тревожными расстройствами.

Среди причин ночных пробуждений — апноэ сна, изжога, проблемы с сердцем, сахарный диабет, боли в суставах, астма, нарушения работы почек или мочевого пузыря.

При наличии храпа, судорог в ногах, тяжести или непреодолимого желания шевелить ногами не стоит откладывать визит к терапевту.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Частые ночные пробуждения могут быть связаны с депрессией и тревожными расстройствами, при которых сон становится поверхностным и фрагментированным, рассказал сомнолог АО "Медицина" (клиники академика Ройтберга) Максим Новиков.

"Еще один частый вариант - депрессия, при которой сон становится поверхностным и человек просыпается среди ночи, после чего долго не может уснуть снова. Тревожные расстройства тоже нередко проявляются именно так: засыпание может быть относительно нормальным, но сон становится фрагментированным", - сказал Новиков в беседе с "Лентой.ру"

Как отметил сомнолог, пробуждения среди ночи могут быть связаны с апноэ сна, изжогой, проблемами с сердцем, сахарным диабетом, болями в суставах, астмой, а также нарушениями работы почек или мочевого пузыря.