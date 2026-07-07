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Сомнолог назвал неочевидные признаки депрессии - РИА Новости, 07.07.2026
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12:24 07.07.2026 (обновлено: 13:11 07.07.2026)
Сомнолог назвал неочевидные признаки депрессии

Сомнолог: частые ночные пробуждения могут быть связаны с депрессией

© РИА Новости / Александр НедорезСон
Сон - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Александр Недорез
Сон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Частые ночные пробуждения могут быть связаны с депрессией и тревожными расстройствами.
  • Среди причин ночных пробуждений — апноэ сна, изжога, проблемы с сердцем, сахарный диабет, боли в суставах, астма, нарушения работы почек или мочевого пузыря.
  • При наличии храпа, судорог в ногах, тяжести или непреодолимого желания шевелить ногами не стоит откладывать визит к терапевту.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Частые ночные пробуждения могут быть связаны с депрессией и тревожными расстройствами, при которых сон становится поверхностным и фрагментированным, рассказал сомнолог АО "Медицина" (клиники академика Ройтберга) Максим Новиков.
"Еще один частый вариант - депрессия, при которой сон становится поверхностным и человек просыпается среди ночи, после чего долго не может уснуть снова. Тревожные расстройства тоже нередко проявляются именно так: засыпание может быть относительно нормальным, но сон становится фрагментированным", - сказал Новиков в беседе с "Лентой.ру".
Как отметил сомнолог, пробуждения среди ночи могут быть связаны с апноэ сна, изжогой, проблемами с сердцем, сахарным диабетом, болями в суставах, астмой, а также нарушениями работы почек или мочевого пузыря.
Новиков посоветовал не откладывать визит к терапевту, если к этому добавляются храп, судороги в ногах, тяжесть или непреодолимое желание шевелить ногами.
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