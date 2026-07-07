Более 40 соглашений заключила Челябинская область на "Иннопроме-2026"

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл - РИА Новости. Челябинская область заключила более 40 соглашений на международной промышленной выставке "Иннопром-2026" в Екатеринбурге, в том числе с инвесторами, а также в сфере науки и образования, сообщил глава региона Алексей Текслер.

Делегация Челябинской области 6-7 июля работала на Международной промышленной выставке "Иннопром-2026".

"За два дня состоялось большое количество встреч и обсуждений. Мы заключили более 40 соглашений - как с инвесторами, так и в сфере развития науки, образования и взаимодействия наших образовательных и научных организаций с промышленными партнерами, предприятиями Челябинской области и других регионов. Уверен, все эти договоренности дадут новый импульс развитию промышленности в регионе, привлечению инвестиций, а также развитию наших преференциальных территорий, индустриальных парков и особой экономической зоны", - приводит пресс-служба губернатора и правительства региона слова Текслера.

Он уточнил, что в рамках "Иннопрома" Минпромторг России озвучил результаты рейтинга эффективности промышленной политики. "Челябинская область традиционно сохраняет лидерские позиции. Это особенно важно в текущих непростых условиях. Удерживать позиции нам позволяет развитие новых отраслей и современных промышленных направлений", - отметил губернатор.

По его мнению, "Иннопром" - это, прежде всего, возможность увидеть новые технологии и представить собственные разработки. "А Челябинской области действительно есть что показать: наш стенд в этом году посвящен самым современным технологическим решениям, которые мы сегодня развиваем в регионе", - сказал Текслер.

Губернатор отметил, что стенды и предприятия Челябинской области традиционно входят в число тех, которые посещает председатель правительства Российской Федерации - это свидетельствует о высоком уровне южноуральских разработок. Важной составляющей промышленного развития глава региона назвал тесное взаимодействие предприятий с системой образования и науки. Сегодня в Челябинской области формируется эффективная цепочка, при которой инженерные разработки, научные идеи и прикладные решения достаточно быстро доходят до стадии промышленного внедрения и реализуются на конкретных производствах, отмечается в сообщении.

Губернатор подчеркнул, что Челябинская область продолжит работу по укреплению промышленного потенциала, развитию новых технологий и расширению кооперации между предприятиями, вузами.

По данным пресс-службы, в рамках деловой программы выставки состоялось подписание двух соглашений, направленных на укрепление кадрового потенциала и системную интеграцию робототехнических решений. Первое соглашение заключено между министерством образования и науки Челябинской области и Челябинским отделением Союза машиностроителей России, подписи под документом поставили министр образования и науки региона Виталий Литке и председатель Челябинского отделения Союза машиностроителей России, генеральный директор автозавода "Урал" Павел Яковлев.

По словам Литке, промышленность выступает стратегическим партнером системы образования, и все стороны осознают важность такого взаимодействия. "Наше сотрудничество носит комплексный характер: оно охватывает и подготовку кадров, и поддержку педагогов, и совершенствование образовательных программ, нас объединяет общая цель – устойчивое развитие региона", – цитирует пресс-служба слова Литке.

Кроме того, подписано соглашение между автозаводом "Урал" и АО "Корпорация Робототехники", документ подписали Яковлев и генеральный директор АО "Корпорация Робототехники" Александр Алексеев, сообщают власти.