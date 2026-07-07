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Собянин сообщил об уничтожении еще трех БПЛА - РИА Новости, 07.07.2026
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03:37 07.07.2026
Собянин сообщил об уничтожении еще трех БПЛА

Собянин: ПВО сбила еще три БПЛА, летевших на Москву

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Собянин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА, летевших на Москву.
  • На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Уничтожены еще три БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее глава города сообщал, что на подлете к Москве были сбиты беспилотные летательные аппараты.
"Уничтожены еще три БПЛА, летевших на Москву", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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