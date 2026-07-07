Собянин сообщил об уничтожении еще трех БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА, летевших на Москву.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Уничтожены еще три БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее глава города сообщал, что на подлете к Москве были сбиты беспилотные летательные аппараты.
"Уничтожены еще три БПЛА, летевших на Москву", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.