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Отдельные категории россиян получили приоритет на подачу виз в Словакию - РИА Новости, 07.07.2026
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14:53 07.07.2026
Отдельные категории россиян получили приоритет на подачу виз в Словакию

Студенты и спортсмены из России получили приоритет на подачу виз в Словакию

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отдельные категории заявителей из России получили приоритет на подачу виз в Словакию на время летних месяцев.
  • Приоритет получили студенты, начинающие учебу в сентябре, и спортсмены, участвующие в спортивных мероприятиях.
БРАТИСЛАВА, 7 июл - РИА Новости. Отдельные категории заявителей из РФ, включая студентов и спортсменов, получили приоритет на подачу виз в Словакию на время летних месяцев, сообщили в МИД республики РИА Новости.
"В первую очередь предоставляются сроки (для подачи заявления на визу - ред.) отдельным категориям заявителей, например, студентам, начинающим учебу в сентябре этого года, или спортсменам, участвующим в спортивных мероприятиях", - сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел Словакии во вторник.
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