Отдельные категории россиян получили приоритет на подачу виз в Словакию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отдельные категории заявителей из России получили приоритет на подачу виз в Словакию на время летних месяцев.
- Приоритет получили студенты, начинающие учебу в сентябре, и спортсмены, участвующие в спортивных мероприятиях.
БРАТИСЛАВА, 7 июл - РИА Новости. Отдельные категории заявителей из РФ, включая студентов и спортсменов, получили приоритет на подачу виз в Словакию на время летних месяцев, сообщили в МИД республики РИА Новости.
"В первую очередь предоставляются сроки (для подачи заявления на визу - ред.) отдельным категориям заявителей, например, студентам, начинающим учебу в сентябре этого года, или спортсменам, участвующим в спортивных мероприятиях", - сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел Словакии во вторник.