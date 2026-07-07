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Словакия приостановила выдачу шенгенских виз российским туристам - РИА Новости, 07.07.2026
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09:50 07.07.2026
Словакия приостановила выдачу шенгенских виз российским туристам

АТОР: Словакия временно приостановила выдачу шенгенских виз российским туристам

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визовый центр Словакии в России временно приостановил выдачу шенгенских виз почти по всем целям поездки, кроме спортивных.
  • Запись на подачу документов с туристическими, деловыми или гостевыми целями аннулируют, а сервисный сбор вернут в полном объеме.
  • Прием заявлений по другим целям поездки должен возобновиться после августа, но точные сроки пока не называются.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Визовый центр Словакии в России временно приостановил выдачу шенгенских виз почти по всем целям поездки, кроме спортивных, прием заявлений должен возобновиться после августа, но точных сроков пока нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Визовый центр Словакии в России объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки. Согласно официальному сообщению, в июле и августе 2026 года подать документы можно будет исключительно на шенгенскую визу с целью "Спорт", на национальные визы (по любым целям)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что всем заявителям, которые ранее зарегистрировались на подачу с иными туристическими, деловыми или гостевыми целями, запись аннулируют.
Визовый центр обещает вернуть уплаченный сервисный сбор в полном объеме, добавили в АТОР. Деньги автоматически поступят на карту, которой оплачивали запись, в срок от 7 до 15 дней в зависимости от банка.
"Визовый центр рекомендует следить за обновлениями: прием заявлений по другим целям поездки должен возобновиться после августа, однако точные сроки пока не называются", - указали в ассоциации.
В АТОР отметили, что сильного ажиотажа вокруг виз в Словакию на российском рынке нет. Словакия исторически не входит в топ-лояльных стран для российских туристов.
Там добавили, что в 2025 году Словакия выдала гражданам РФ всего 1 149 виз, и лишь 46% из них были многократными. "Для сравнения: Италия оформила россиянам более 161 тысячи шенгенских виз, Франция - свыше 156 тысяч, а Греция - 59 тысяч виз", - заключили в АТОР.
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