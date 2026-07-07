Словакия приостановила выдачу шенгенских виз российским туристам

Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото

Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе

© AP Photo / Petr David Josek Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе

Краткий пересказ от РИА ИИ Визовый центр Словакии в России временно приостановил выдачу шенгенских виз почти по всем целям поездки, кроме спортивных.

Запись на подачу документов с туристическими, деловыми или гостевыми целями аннулируют, а сервисный сбор вернут в полном объеме.

Прием заявлений по другим целям поездки должен возобновиться после августа, но точные сроки пока не называются.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Визовый центр Словакии в России временно приостановил выдачу шенгенских виз почти по всем целям поездки, кроме спортивных, прием заявлений должен возобновиться после августа, но точных сроков пока нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Визовый центр Словакии России объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки. Согласно официальному сообщению, в июле и августе 2026 года подать документы можно будет исключительно на шенгенскую визу с целью "Спорт", на национальные визы (по любым целям)", - говорится в сообщении

Отмечается, что всем заявителям, которые ранее зарегистрировались на подачу с иными туристическими, деловыми или гостевыми целями, запись аннулируют.

Визовый центр обещает вернуть уплаченный сервисный сбор в полном объеме, добавили в АТОР. Деньги автоматически поступят на карту, которой оплачивали запись, в срок от 7 до 15 дней в зависимости от банка.

"Визовый центр рекомендует следить за обновлениями: прием заявлений по другим целям поездки должен возобновиться после августа, однако точные сроки пока не называются", - указали в ассоциации.

В АТОР отметили, что сильного ажиотажа вокруг виз в Словакию на российском рынке нет. Словакия исторически не входит в топ-лояльных стран для российских туристов.