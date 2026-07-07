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Вулкан Этна на Сицилии успокоился, заявили ученые - РИА Новости, 07.07.2026
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18:30 07.07.2026 (обновлено: 18:31 07.07.2026)
Вулкан Этна на Сицилии успокоился, заявили ученые

В Италии сообщили о завершении фазы вулканической активности Этны

© Фото : Josep RenaliasВулкан Этна
Вулкан Этна - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Josep Renalias
Вулкан Этна. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вулканическая активность Этны на острове Сицилия прекратилась, вернувшись к обычному состоянию.
  • В ходе нынешней фазы активности Этна производила только облака пепла и газа без выбросов лавы на поверхность.
РИМ, 7 июл - РИА Новости. Нынешняя фаза вулканической активности Этны на острове Сицилия прекратилась, заявил РИА Новости директор департамента изучения вулканов Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Стефано Бранка.
"Все вернулось к обычному состоянию, активность Этны сошла на нет", - сообщил ученый.
По его словам, в ходе нынешнего периода вулканической деятельности Этна производила только облака пепла и газа без выбросов лавы на поверхность.
Как сообщал INGV, утром 5 июля из жерла на восточном склоне кратера Вораджине, одного из четырех вершинных кратеров Этны, начались выбросы вулканического пепла, которые примерно через час значительно усилились. Над вершиной Этны сформировалось облако высотой около 1,5 километра.
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