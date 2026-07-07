В МВД Сирии прокомментировали взрывы в центре Дамаска

Краткий пересказ от РИА ИИ В центре Дамаска полиция обнаружила взрывные устройства до их активации, но они взорвались во время подготовки к разминированию.

СТАМБУЛ, 7 июл – РИА Новости. Полиция обнаружила взрывные устройства в центре Дамаска до их активации, но саперы не успели их разминировать, сообщило министерство внутренних дел Сирии.

Не менее 18 человек, в том числе четверо полицейских, пострадали в Дамаске в результате двух взрывов, прогремевших во время визита французского президента Эммануэля Макрона в центре сирийской столицы, сообщило ранее МВД.

"Силы внутренней безопасности в ходе проверок в районе обнаружили два взрывных устройства, специалисты приступили к подготовке к разминированию, однако устройства взорвались во время подготовки к их деактивации", - сообщило МВД госагентству SANA.

Макрона не было в отеле в Дамаске, где он остановился в ходе своего визита, когда там неподалеку произошли взрывы, сообщило ранее во вторник издание Paris Match со ссылкой на источники.