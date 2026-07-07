В МВД Сирии прокомментировали взрывы в центре Дамаска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В центре Дамаска полиция обнаружила взрывные устройства до их активации, но они взорвались во время подготовки к разминированию.
СТАМБУЛ, 7 июл – РИА Новости. Полиция обнаружила взрывные устройства в центре Дамаска до их активации, но саперы не успели их разминировать, сообщило министерство внутренних дел Сирии.
Не менее 18 человек, в том числе четверо полицейских, пострадали в Дамаске в результате двух взрывов, прогремевших во время визита французского президента Эммануэля Макрона в центре сирийской столицы, сообщило ранее МВД.
"Силы внутренней безопасности в ходе проверок в районе обнаружили два взрывных устройства, специалисты приступили к подготовке к разминированию, однако устройства взорвались во время подготовки к их деактивации", - сообщило МВД госагентству SANA.
Макрона не было в отеле в Дамаске, где он остановился в ходе своего визита, когда там неподалеку произошли взрывы, сообщило ранее во вторник издание Paris Match со ссылкой на источники.
Макрон прибыл в Дамаск в понедельник вечером, это первый визит президента Франции в САР с 2008 года. Макрон стал первым лидером страны ЕС, который посещает Сирию после смены власти там - до него страну посещали лишь глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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