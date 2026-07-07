Швейцария — Колумбия: смотреть онлайн матч ЧМ-2026 7 июля

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Сборные Швейцарии и Колумбии проведут матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.
Во сколько начало
Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
07 июля 2026 • начало в 23:00
Закончен (П)
121’ • Гранит Джака (П)
121’ • Зеки Амдуни (П)
121’ • Седрик Иттен (П)
121’ • Рубен Варгас (П)
121’ • Хуан Кинтеро (П)
121’ • Хаминтон Кампас (П)
121’ • Луис Диас (П)