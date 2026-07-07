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Швейцария — Колумбия: смотреть онлайн матч ЧМ-2026 7 июля - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
22:00 07.07.2026

Швейцария — Колумбия: смотреть онлайн матч ЧМ-2026 7 июля

© Фото : Пресс-служба ФИФАПолузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес
Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Пресс-служба ФИФА
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Сборные Швейцарии и Колумбии проведут матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.
Во сколько начало
Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
ЧМ по футболу 2026
07 июля 2026 • начало в 23:00
Закончен (П)
Швейцария
1 : 04:3
Колумбия
121‎’‎ • Гранит Джака (П)
121‎’‎ • Зеки Амдуни (П)
121‎’‎ • Седрик Иттен (П)
121‎’‎ • Рубен Варгас (П)
121‎’‎ • Хуан Кинтеро (П)
121‎’‎ • Хаминтон Кампас (П)
121‎’‎ • Луис Диас (П)
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