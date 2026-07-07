Рейтинг@Mail.ru
Шуваев рассказал, чем ВСУ в последние дни били по Белгородской области - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 07.07.2026
Шуваев рассказал, чем ВСУ в последние дни били по Белгородской области

Шуваев: ВСУ за последние дни били по Белгородской области РСЗО HIMARS

© Фото : Правительство Белгородской областиВрио губернатора Белгородской области Александр Шуваев
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Правительство Белгородской области
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о многочисленных ударах РСЗО HIMARS, нанесенных ВСУ по региону.
БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. ВСУ за последние дни нанесли многочисленные удары РСЗО HIMARS по Белгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
"Противник нанес очень много ударов реактивной системой залпового огня HIMARS. Но силы противовоздушной обороны большую часть ракет сбили, поэтому не такой ощутимый удар, как в прошлый раз был", - сказал Шуваев ИС "Вести".
Пожарный автомобиль в Белгороде - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
В Белгороде ликвидировали возгорание, возникшее после атаки ВСУ
Вчера, 12:17
Он отметил, что жители региона демонстрируют выдержку и сохраняют твердость характера в сложившейся обстановке.
Врио губернатора также подчеркнул, что региональные власти совместно с профильными структурами продолжают устранять последствия обстрелов и принимают меры для обеспечения безопасности населения.
Белгород и Белгородский округ 3 июля подверглись массированным ракетным обстрелам ВСУ: погибла женщина, еще три человека пострадали, были повреждены объекты инфраструктуры и возникли перебои с электро- и водоснабжением.
В ночь на 7 июля последовали массированные удары, в результате которых погиб один человек и трое получили ранения, в Белгороде произошло возгорание на инфраструктурном объекте, а в нескольких муниципалитетах вновь фиксировались перебои с электричеством и водой.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 66 раз за сутки
Вчера, 10:52
 
БелгородБелгородская областьАлександр Шуваев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала