Шуваев рассказал, чем ВСУ в последние дни били по Белгородской области

Он отметил, что жители региона демонстрируют выдержку и сохраняют твердость характера в сложившейся обстановке.

Врио губернатора также подчеркнул, что региональные власти совместно с профильными структурами продолжают устранять последствия обстрелов и принимают меры для обеспечения безопасности населения.

В ночь на 7 июля последовали массированные удары, в результате которых погиб один человек и трое получили ранения, в Белгороде произошло возгорание на инфраструктурном объекте, а в нескольких муниципалитетах вновь фиксировались перебои с электричеством и водой.