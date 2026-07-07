Шуваев рассказал, чем ВСУ в последние дни били по Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о многочисленных ударах РСЗО HIMARS, нанесенных ВСУ по региону.
БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. ВСУ за последние дни нанесли многочисленные удары РСЗО HIMARS по Белгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
"Противник нанес очень много ударов реактивной системой залпового огня HIMARS. Но силы противовоздушной обороны большую часть ракет сбили, поэтому не такой ощутимый удар, как в прошлый раз был", - сказал Шуваев ИС "Вести".
Он отметил, что жители региона демонстрируют выдержку и сохраняют твердость характера в сложившейся обстановке.
Врио губернатора также подчеркнул, что региональные власти совместно с профильными структурами продолжают устранять последствия обстрелов и принимают меры для обеспечения безопасности населения.
Белгород и Белгородский округ 3 июля подверглись массированным ракетным обстрелам ВСУ: погибла женщина, еще три человека пострадали, были повреждены объекты инфраструктуры и возникли перебои с электро- и водоснабжением.
В ночь на 7 июля последовали массированные удары, в результате которых погиб один человек и трое получили ранения, в Белгороде произошло возгорание на инфраструктурном объекте, а в нескольких муниципалитетах вновь фиксировались перебои с электричеством и водой.