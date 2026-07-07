В ОП призвали ввести в школах курс информационной безопасности

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Курс информационной безопасности необходимо ввести в российских школах, чтобы дети умели распознавать мошеннические схемы и знали правила безопасного использования интернета, заявил РИА Новости первый зампред комиссии ОП РФ по вопросам науки и образования, член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.

По его словам, именно недостаток базовых знаний в этой сфере приводит к тому, что подростки регулярно становятся жертвами мошенников.

"Эти меры не должны быть сделаны для галочки. К ним должно быть приковано самое серьезное внимание страны, руководства школ. Чтобы эти занятия, уроки, может быть даже в формате разговоров о важном, чтобы это было не для галочки", - заключил Гаспарян.​