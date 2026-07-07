Лучшие практики регионов по созданию семейной среды обсудили в Саранске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Перспективы масштабирования лучших региональных практик по созданию семейноцентричной среды обсудили в Саранске в рамках Всероссийского конкурса "Семейная столица России", поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, сообщают организаторы мероприятия.

Столица Мордовии стала площадкой значимых дискуссий о развитии семейноцентричной городской среды и реализации демографических инициатив в преддверии Дня семьи, любви и верности.

"В рамках мероприятий, посвященных поддержке семьи и укреплению традиционных семейных ценностей, эксперты обсудили ход заявочной кампании Всероссийского конкурса "Семейная столица России" и системные меры по созданию комфортной инфраструктуры для семей с детьми", - говорится в сообщении.

Заявочная кампания Всероссийского конкурса "Семейная столица России" продемонстрировала высокий интерес со стороны российских городов: свои заявки подали 60 городов из 60 регионов. Оценку заявок осуществляет экспертный совет под руководством председателя комиссии по семье Общественной палаты РФ, руководителя экспертного состава комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Сергея Рыбальченко. По его словам, конкурс окажет огромное влияние на всю систему поддержки семей с детьми.

Первый заместитель председателя комиссии по семье Общественной палаты РФ, председатель Общероссийской организации "Союз женщин России", многодетная мать Мария Ситтель охарактеризовала предстоящую конкурсную борьбу как "битву титанов". При этом задача конкурса, по ее словам, не только выявить лидеров, но и собрать лучшие муниципальные практики для их последующего тиражирования по всей России.

По мнению Рыбальченко, семья должна выступать не только получателем мер поддержки, но и активным субъектом формирования семейной политики. Важным условием эффективности такой политики он считает "диктатуру партнерства" — системное взаимодействие органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций.

"Мордовия демонстрирует ряд инициатив, которые могут служить примером для других субъектов РФ. В их числе — программы семейного такси, арендного жилья и иные меры поддержки семей. Рыбальченко отметил значимость этих практик и необходимость их масштабирования", - отмечается в сообщении.

Ключевую роль в распространении успешных решений может сыграть "Союз женщин России". Наличие отделений организации во всех 89 субъектах РФ позволяет оперативно выявлять, адаптировать и внедрять лучшие проекты на местах.