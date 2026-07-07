Возле Калининградской области заметили самолет-разведчик НАТО

ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, принадлежащий НАТО, в течение нескольких часов совершал полет у границ Калининградской области во вторник, сделав по крайней мере три круга вокруг региона, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.