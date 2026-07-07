В аэропорту Иваново ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Иваново ("Южный") введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Иваново ("Южный"), сообщила Росавиация.
"Аэропорт Иваново ("Южный"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.