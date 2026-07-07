"Надеюсь, на Олимпиаде будем выступать с флагом": Смирнов о решении МОК

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Почетный президент ОКР Виталий Смирнов считает, что решение МОК ожидалось и является позитивным сигналом.

Виталий Смирнов выразил надежду на то, что на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе российская команда выступит в полном составе и с государственной символикой.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов дает четкий сигнал международным федерациям и вселяет надежду на то, что на Олимпийских играх 2028 года в США национальная команда выступит в полном составе и с государственной символикой, заявил РИА Новости почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), бывший вице-президент МОК Виталий Смирнов.

"Это решение ожидалось. Я недавно был на сессии МОК, на которой были приняты поправки в Олимпийскую хартию, в кулуарах все эти вопросы обсуждались: что федерации должны быть более независимы в плане принятия решений вне политических вмешательств и так далее. Не все федерации, правда, следуют этому курсу. Но мне кажется, что МОК и новое руководство организации занимают конструктивную позицию", - сказал Смирнов.