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"Надеюсь, на Олимпиаде будем выступать с флагом": Смирнов о решении МОК - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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21:35 07.07.2026 (обновлено: 21:36 07.07.2026)

"Надеюсь, на Олимпиаде будем выступать с флагом": Смирнов о решении МОК

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВиталий Смирнов
Виталий Смирнов - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Виталий Смирнов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Почетный президент ОКР Виталий Смирнов считает, что решение МОК ожидалось и является позитивным сигналом.
  • Виталий Смирнов выразил надежду на то, что на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе российская команда выступит в полном составе и с государственной символикой.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов дает четкий сигнал международным федерациям и вселяет надежду на то, что на Олимпийских играх 2028 года в США национальная команда выступит в полном составе и с государственной символикой, заявил РИА Новости почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), бывший вице-президент МОК Виталий Смирнов.
МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Это решение ожидалось. Я недавно был на сессии МОК, на которой были приняты поправки в Олимпийскую хартию, в кулуарах все эти вопросы обсуждались: что федерации должны быть более независимы в плане принятия решений вне политических вмешательств и так далее. Не все федерации, правда, следуют этому курсу. Но мне кажется, что МОК и новое руководство организации занимают конструктивную позицию", - сказал Смирнов.
"Я не знаю, как в дальнейшем будут разворачиваться события, но думаю, что идут очень позитивные сигналы от МОК. Будем надеяться на то, что на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе мы будем выступать под своим флагом и полной командой", - подчеркнул собеседник агентства.
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
ОСА поддержал решение МОК о снятии ограничений с российских атлетов
Вчера, 21:32
 
СпортВиталий Смирнов (почетный президент ОКР)Международный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
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