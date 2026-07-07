Дегтярев прокомментировал решение МОК о временном восстановлении ОКР

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России.

МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов и снял запрет на проведение международных соревнований в России.

Более 20 международных спортивных федераций уже допускают юниоров на свои соревнования под флагом России, а решение МОК должно ускорить процесс возвращения российских атлетов на международную арену.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) ускорит процесс возвращения российских атлетов на международную арену, заявил глава организации и министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Решение о восстановлении членства ОКР было принято на заседании исполкома организации во вторник. Также МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов с уточнением, что организация примет решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх в подходящее время. Кроме того, МОК не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать туда российских государственных чиновников.

"Исполком МОК принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России. Также исполком МОК отменил свое решение от 28 марта 2023 года с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. Отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов. МОК снял свой запрет на проведение международных соревнований в России. Спортсмены, вновь возвращающиеся на международную арену, временно будут тестироваться ITA (Международным агентством по тестированию) до восстановления РУСАДА, этот процесс уже идет полным ходом. Это стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России. Возвращение нашей страны в олимпийскую семью – это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.