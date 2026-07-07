Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев прокомментировал решение МОК о временном восстановлении ОКР - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 07.07.2026
Дегтярев прокомментировал решение МОК о временном восстановлении ОКР

Дегтярев: решение МОК ускорит процесс возвращения российских спортсменов на ОИ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОлимпийский комитет России
Олимпийский комитет России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Олимпийский комитет России. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России.
  • МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов и снял запрет на проведение международных соревнований в России.
  • Более 20 международных спортивных федераций уже допускают юниоров на свои соревнования под флагом России, а решение МОК должно ускорить процесс возвращения российских атлетов на международную арену.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) ускорит процесс возвращения российских атлетов на международную арену, заявил глава организации и министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Решение о восстановлении членства ОКР было принято на заседании исполкома организации во вторник. Также МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов с уточнением, что организация примет решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх в подходящее время. Кроме того, МОК не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать туда российских государственных чиновников.
Олимпийский флаг и флаг России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
МОК отменил санкции в отношении российских спортсменов
Вчера, 17:40
"Исполком МОК принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России. Также исполком МОК отменил свое решение от 28 марта 2023 года с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. Отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов. МОК снял свой запрет на проведение международных соревнований в России. Спортсмены, вновь возвращающиеся на международную арену, временно будут тестироваться ITA (Международным агентством по тестированию) до восстановления РУСАДА, этот процесс уже идет полным ходом. Это стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России. Возвращение нашей страны в олимпийскую семью – это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
"Процесс восстановления целостности спорта проводится нами по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. На сегодняшний день более 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с национальным гимном, 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. Решение МОК значительно ускорит этот процесс. Впереди у российской сборной юношеские Олимпийские игры в Сенегале под флагом России осенью 2026 года, а также отбор на летние Олимпийские игры в США в 2028 году. Предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях, однако МОК дает четкий сигнал – олимпийское движение должно быть вне политики", - добавил министр.
МОК, Россия, флаг - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
МОК не будет организовывать мероприятия в России
Вчера, 17:47
 
СпортРоссияСенегалСШАМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)РУСАДА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аргентина
    Египет
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Швейцария
    Колумбия
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Я. Штруфф
    776
    563
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Оже-Альяссим
    Н. Джокович
    66376
    73667
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала