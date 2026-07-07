В Каширском тоннеле выполнили 70% запланированных работ

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 70% запланированных работ по капремонту Каширского тоннеля на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию инженерных сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Продолжаем капитальный ремонт Каширского тоннеля, который начали в первом квартале прошлого года, уже выполнено 70% от общего объема запланированных работ", - сказал Бирюков.

Он отметил, что все мероприятия по обновлению тоннеля будут завершены до конца года.

Заммэра пояснил, что сооружение, построенное в 1975 году, ранее ни разу капитально не ремонтировалось. За время эксплуатации конструкции износились, требовалось обновление облицовки, гидроизоляции, инженерных систем.

"В рамках проекта заменили облицовку тоннеля, облицевали гранитом парапеты и опоры, смонтировали фонари и противопожарный водопровод, обновили деформационные швы в тоннельной части, - уточнил Бирюков.

Он добавил, что в настоящее время ведутся работы по замене оставшихся железобетонных балок перекрытия сооружения, ряда инженерных систем, ремонт служебных помещений, на финальном этапе уложат новый асфальт и нанесут дорожную разметку.

По словам Бирюкова, движение транспорта на время ремонта полностью не закрывалось, вводятся поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.