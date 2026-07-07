Врач посоветовала не проветривать квартиру без фильтра

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Использование фильтра при проветривании и увлажнителя в помещении поможет избежать попадания вредных частиц с улицы в квартиру, сообщила руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Медскан Ольга Малиновская.

По ее словам, если слабость, головокружение или одышка становятся постоянными, это может говорить о кислородном голодании. В таком случае Малиновская советует сдать общий анализ крови, проверить уровень ферритина и при необходимости пройти обследование на С-реактивный белок, чтобы выявить возможные нарушения.