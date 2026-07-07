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Врач посоветовала не проветривать квартиру без фильтра - РИА Новости, 07.07.2026
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16:43 07.07.2026
Врач посоветовала не проветривать квартиру без фильтра

Малиновская: при открытых окнах в дом попадают вредные частицы с улицы

© РИА Новости / Владимир Подоксенов | Перейти в медиабанкСмог в Екатеринбурге
Смог в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Подоксенов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Медскан Ольга Малиновская сообщила, что использование фильтра при проветривании и увлажнителя в помещении поможет избежать попадания вредных частиц с улицы в квартиру.
  • Она рекомендует бывать на улице ранним утром и вечером, когда воздух максимально чист.
  • При постоянных слабости, головокружении или одышке Малиновская советует сдать общий анализ крови и проверить уровень ферритина, а также пройти обследование на С-реактивный белок.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Использование фильтра при проветривании и увлажнителя в помещении поможет избежать попадания вредных частиц с улицы в квартиру, сообщила руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Медскан Ольга Малиновская.
"На улице лучше бывать ранним утром и вечером, когда воздух максимально чист, а удушающая жара еще не началась. Проветривание в мегаполисах может усугубить ситуацию, так как загрязненный кислород при открытых окнах попадет в помещение. Лучше использовать фильтр, улавливающий вредные частицы, а с помощью увлажнителя поддерживать оптимальную влажность около 60%", - сказала Малиновская NEWS.ru.
По ее словам, если слабость, головокружение или одышка становятся постоянными, это может говорить о кислородном голодании. В таком случае Малиновская советует сдать общий анализ крови, проверить уровень ферритина и при необходимости пройти обследование на С-реактивный белок, чтобы выявить возможные нарушения.
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