Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Медскан Ольга Малиновская сообщила, что использование фильтра при проветривании и увлажнителя в помещении поможет избежать попадания вредных частиц с улицы в квартиру.
- Она рекомендует бывать на улице ранним утром и вечером, когда воздух максимально чист.
- При постоянных слабости, головокружении или одышке Малиновская советует сдать общий анализ крови и проверить уровень ферритина, а также пройти обследование на С-реактивный белок.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Использование фильтра при проветривании и увлажнителя в помещении поможет избежать попадания вредных частиц с улицы в квартиру, сообщила руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Медскан Ольга Малиновская.
"На улице лучше бывать ранним утром и вечером, когда воздух максимально чист, а удушающая жара еще не началась. Проветривание в мегаполисах может усугубить ситуацию, так как загрязненный кислород при открытых окнах попадет в помещение. Лучше использовать фильтр, улавливающий вредные частицы, а с помощью увлажнителя поддерживать оптимальную влажность около 60%", - сказала Малиновская NEWS.ru.
По ее словам, если слабость, головокружение или одышка становятся постоянными, это может говорить о кислородном голодании. В таком случае Малиновская советует сдать общий анализ крови, проверить уровень ферритина и при необходимости пройти обследование на С-реактивный белок, чтобы выявить возможные нарушения.
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