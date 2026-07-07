Эксперт прокомментировал приостановку выдачи шенгенских виз Словакией

Краткий пересказ от РИА ИИ Визовый центр Словакии в России временно приостановил выдачу шенгенских виз почти по всем целям поездки, кроме спортивных.

Приостановка выдачи виз Словакией не нанесет серьезный удар по общему российскому турпотоку в Европу, так как страна является нишевым направлением или частью комбинированного отдыха.

Российские туристы, планировавшие поездку в Словакию, вероятно, выберут другие европейские страны, которые продолжают выдавать визы и более благосклонны к российским заявителям.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Временная приостановка выдачи шенгенских виз Словакией не нанесет серьезный удар по общему российскому турпотоку в Европу, поскольку страна выступает как нишевое направление или как часть комбинированного отдыха, сообщил РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль.

Ранее, 7 июля, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что визовый центр Словакии в России временно приостановил выдачу шенгенских виз почти по всем целям поездки, кроме спортивных, прием заявлений должен возобновиться после августа, но точных сроков пока нет.

"Я бы не сказал, что приостановка выдачи виз Словакией нанесет какой-то серьезный удар по общему российскому турпотоку в Европу. Словакия — это не основное массовое направление для российских туристов. Это не Франция, не Италия, не Испания, куда идет основной поток по классическому туризму", - сказал Кайль.

По его словам, Словакия выступает как нишевое направление или как часть комбинированного отдыха по Центральной Европе. "Например, туристы могут смотреть Братиславу вместе с Веной, Будапештом, Прагой, ехать на термальные курорты, в горы, на лечение или в спокойный экскурсионный маршрут", - добавил он.

Кайль подчеркнул, что Словакия никогда не была как самостоятельное массовое направление у россиян. "Те, кто планировал именно Словакию, либо будут ждать возобновления приема документов, либо, что более вероятно, просто выберут другие европейские страны, которые продолжают выдавать визы и в целом более благосклонны к российским заявителям", - отметил эксперт.