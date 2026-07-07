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Эксперт прокомментировал приостановку выдачи шенгенских виз Словакией - РИА Новости, 07.07.2026
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Туризм
 
11:49 07.07.2026
Эксперт прокомментировал приостановку выдачи шенгенских виз Словакией

Кайль: приостановка выдачи виз в Словакию не отразится на турпотоке в Европу

© РИА Новости / Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Киркач
Заграничный паспорт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визовый центр Словакии в России временно приостановил выдачу шенгенских виз почти по всем целям поездки, кроме спортивных.
  • Приостановка выдачи виз Словакией не нанесет серьезный удар по общему российскому турпотоку в Европу, так как страна является нишевым направлением или частью комбинированного отдыха.
  • Российские туристы, планировавшие поездку в Словакию, вероятно, выберут другие европейские страны, которые продолжают выдавать визы и более благосклонны к российским заявителям.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Временная приостановка выдачи шенгенских виз Словакией не нанесет серьезный удар по общему российскому турпотоку в Европу, поскольку страна выступает как нишевое направление или как часть комбинированного отдыха, сообщил РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль.
Ранее, 7 июля, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что визовый центр Словакии в России временно приостановил выдачу шенгенских виз почти по всем целям поездки, кроме спортивных, прием заявлений должен возобновиться после августа, но точных сроков пока нет.
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"Я бы не сказал, что приостановка выдачи виз Словакией нанесет какой-то серьезный удар по общему российскому турпотоку в Европу. Словакия — это не основное массовое направление для российских туристов. Это не Франция, не Италия, не Испания, куда идет основной поток по классическому туризму", - сказал Кайль.
По его словам, Словакия выступает как нишевое направление или как часть комбинированного отдыха по Центральной Европе. "Например, туристы могут смотреть Братиславу вместе с Веной, Будапештом, Прагой, ехать на термальные курорты, в горы, на лечение или в спокойный экскурсионный маршрут", - добавил он.
Кайль подчеркнул, что Словакия никогда не была как самостоятельное массовое направление у россиян. "Те, кто планировал именно Словакию, либо будут ждать возобновления приема документов, либо, что более вероятно, просто выберут другие европейские страны, которые продолжают выдавать визы и в целом более благосклонны к российским заявителям", - отметил эксперт.
Так, поток будет уходить туда, где у российских туристов есть возможность получить визу - Франция, Италия, Испания - страны, которые остаются основными европейскими направлениями для путешественников из России.
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ТуризмСловакияЕвропаРоссияРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Ассоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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