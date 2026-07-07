Журова: страны Прибалтики до последнего не будут пускать россиян на турниры

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"К сожалению, каждый подобный случай в различных видах спорта будет рассматриваться индивидуально. И у меня есть подозрение, что, даже когда большинство международных федераций допустит россиян к участию с флагом и гимном, все равно будут находиться национальные федерации, которые не будут принимать такие решения (о допуске россиян). Это будут опять же прибалтийские страны, которые до последнего момента не будут допускать наших спортсменов", - сказала Журова.