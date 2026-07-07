Журова: страны Прибалтики до последнего не будут пускать россиян на турниры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Светлана Журова заявила, что прибалтийские страны будут саботировать решения международных федераций и не допускать россиян к участию в соревнованиях, проводимых в этих странах.
- Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесли из Таллина в Гранаду после отказа эстонцев допустить спортсменов из России и Белоруссии.
- Журова предложила международным федерациям требовать от организаторов соревнований в прибалтийских странах дополнительные гарантии по допуску атлетов всех сборных.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что прибалтийские страны до крайнего предела будут саботировать решения международных федераций и не допускать к россиян к участию в соревнованиях, проводимых в этих странах.
Ранее телерадиокомпания ERR со ссылкой на Эстонский стрелковый союз (ESSF) сообщила, что чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесли из Таллина в испанскую Гранаду после отказа эстонцев допустить спортсменов из России и Белоруссии. Турнир пройдет с 3 по 9 марта 2027 года.
«
"К сожалению, каждый подобный случай в различных видах спорта будет рассматриваться индивидуально. И у меня есть подозрение, что, даже когда большинство международных федераций допустит россиян к участию с флагом и гимном, все равно будут находиться национальные федерации, которые не будут принимать такие решения (о допуске россиян). Это будут опять же прибалтийские страны, которые до последнего момента не будут допускать наших спортсменов", - сказала Журова.
"И тогда международные федерации поймут, что эти страны не справятся с проведением турниров и ожидать чего-то другого не стоит. Поэтому в мире перестанут отдавать этим странам право на организацию состязаний. А сейчас им надо подстраховаться от того, чтобы не срывались такие крупные соревнования. И хотя бы за полгода до старта требовать от организаторов в таких странах дополнительные гарантии по допуску к участию атлетов всех сборных", - отметила собеседница агентства.
Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допускает спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.