Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье загорелся автосервис - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 07.07.2026 (обновлено: 18:50 07.07.2026)
В Подмосковье загорелся автосервис

В подмосковной деревне Чашниково вспыхнул пожар в автосервисе, огонь локализован

© Фото : МЧС Московской области/MAXПожар в автосервисе в городском округе Солнечногорск. 7 июля 2026
Пожар в автосервисе в городском округе Солнечногорск. 7 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : МЧС Московской области/MAX
Пожар в автосервисе в городском округе Солнечногорск. 7 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В деревне Чашниково в Московской области произошел пожар в автосервисе.
  • Огонь распространился на 800 квадратных метров, пожар был локализован, пострадавших нет.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пожар вспыхнул в автосервисе в деревне Чашниково в Московской области, спасатели локализовали огонь на 800 квадратных метрах, сообщили в подмосковном главке МЧС РФ.
«

"В 16.06 поступило сообщение о пожаре в городском округе Солнечногорск, деревня Чашниково, СНТ Никольское, строение 26. К прибытию пожарно-спасательных подразделений деревянно-каркасное здание автосервиса горело по всей площади - 600 квадратных метров", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".

Пожар на территории автосервиса в поселке Измайлово в Ленинском округе Подмосковья. 3 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
В Подмосковье загорелось здание автосервиса
3 июня, 13:39
Огонь, как отмечается, распространился и на пристройку площадью 200 "квадратов".
«
"В 17.30 пожар локализован на площади 800 квадратных метров", - добавили в главке МЧС.
В МЧС добавили, что к тушению привлечено 20 человек и пять единиц техники.
Данных о пострадавших не поступало.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в здании автосервиса в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
На востоке Москвы загорелось здание автосервиса
12 января, 17:46
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияСолнечногорскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала