В Подмосковье загорелся автосервис

Пожар в автосервисе в городском округе Солнечногорск. 7 июля 2026

Пожар в автосервисе в городском округе Солнечногорск. 7 июля 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ В деревне Чашниково в Московской области произошел пожар в автосервисе.

Огонь распространился на 800 квадратных метров, пожар был локализован, пострадавших нет.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пожар вспыхнул в автосервисе в деревне Чашниково в Московской области, спасатели локализовали огонь на 800 квадратных метрах, сообщили в подмосковном главке МЧС РФ.

« "В 16.06 поступило сообщение о пожаре в городском округе Солнечногорск, деревня Чашниково, СНТ Никольское, строение 26. К прибытию пожарно-спасательных подразделений деревянно-каркасное здание автосервиса горело по всей площади - 600 квадратных метров", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".

Огонь, как отмечается, распространился и на пристройку площадью 200 "квадратов".

« "В 17.30 пожар локализован на площади 800 квадратных метров", - добавили в главке МЧС

В МЧС добавили, что к тушению привлечено 20 человек и пять единиц техники.