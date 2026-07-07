В Ижевске загорелись склады на территории ТЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ижевске на территории торгового центра "Три кита" происходит возгорание складских помещений.
- По предварительным данным МЧС, пострадавших нет.
УФА, 7 июл - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на складах на территории торгового центра "Три кита" в Ижевске, сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.
По данным ведомства, спасатели ликвидируют пожар на улице Пойма в Ижевске.
"Сообщение о пожаре поступило около 08.40 (07.40 мск) . По предварительным данным, горят складские помещения на территории торгового центра "Три кита", пострадавших нет", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Удмуртии.
Региональные спасатели сообщают, что возгорание тушат 46 специалистов, задействовано 13 единиц техники. На месте дежурит бригада скорой помощи.
По данным местных изданий, горит строительный торговый центр на площади 500 квадратных метров.
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