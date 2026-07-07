Роналду ушел в слезах. Великий португалец так и не стал чемпионом мира

Сборная Португалии на последних минутах проиграла испанцам в матче 1/8 финала чемпионата мира и покинула главный футбольный турнир четырехлетия, который проходит в США, Канаде и Мексике. РИА Новости Спорт — о последнем противостоянии в международной карьере Криштиану Роналду, так и не поднявшего над головой Кубок мира после шести попыток.

© REUTERS / JEROME MIRON Криштиану Роналду © REUTERS / JEROME MIRON Криштиану Роналду

В преддверии европейской классики

Испания разогналась. Были проблемы в первом матче против Кабо-Верде (0:0), однако после этого чемпионов Европы не остановить. Они наколотили восемь голов за три встречи с Саудовской Аравией, Уругваем и Австрией, а голкипер Унаи Симон по-прежнему сохраняет ворота "фурии рохи" на замке.

Были проблемы в первом матче против Кабо-Верде (0:0), однако после этого чемпионов Европы не остановить. Они наколотили восемь голов за три встречи с Саудовской Аравией, Уругваем и Австрией, а голкипер Унаи Симон по-прежнему сохраняет ворота "фурии рохи" на замке. Португалия, напротив, чаще буксует. Ее сборную можно похвалить лишь за разгром Узбекистана, не более. Блеклые матчи против ДР Конго и Колумбии (в итоге лишь второе место в группе) и выстраданная победа над Хорватией в 1/16 финала. Важно: 41-летний Роналду хоть и имеет три гола в активе, но пока разочаровывает своей игрой на "наконечнике" нападения.

Команды вообще не должны были встретиться на этой стадии . Однако португальцы провалили групповой этап и лишили нас самой желанной афиши на ЧМ-2026! Займи они первое место в квартете, спокойно дошли бы до четвертьфинала, где Роналду зарубился бы с Лионелем Месси и его сборной Аргентины, защищающей чемпионский титул. А Испания играла бы сегодня с Колумбией или Хорватией.

. Однако португальцы провалили групповой этап и лишили нас самой желанной афиши на ЧМ-2026! Займи они первое место в квартете, спокойно дошли бы до четвертьфинала, где Роналду зарубился бы с Лионелем Месси и его сборной Аргентины, защищающей чемпионский титул. А Испания играла бы сегодня с Колумбией или Хорватией. Испания ни разу не проигрывала "красно-зеленым" на ЧМ. Победа в 1/8 финала 16 лет назад на золотом мундиале в ЮАР и огненная ничья на ЧМ-2018 в России (хет-трик Криштиану и провальная встреча вратаря испанцев Давида де Хеа). Впрочем, "фурия роха" в целом хорошо проводит встречи с португальцами: всего одно поражение в 12 официальных матчах.

Никаких шансов у Криштиану против испанцев на бумаге не было. Букмекерская компания Fonbet предлагала коэффициент 4.4 на успех португальцев в основное время и 2.75 на их проход в четвертьфинал. Победа испанцев в основное время матча оценивалась коэффициентом 1.9, а их попадание в следующую стадию мундиаля — 1.45.

Скучный матч. Ожидаемый исход

В Техасе Португалия сразу попала под жесткий пресс, но дотерпела до перерыва на водопой. А ведь был выход один на один от Микеля Оярсабаля (лучший бомбардир испанцев на этом ЧМ выстрелил рядом со штангой) и шикарный двойной сейв Диогу Кошты после обводящих ударов Ламина Юмаля и Алекса Баэны. Ответили португальцы лишь плотным залпом Роналду... Правда с острого угла и точно в голкипера.

Но Португалия попила водички. И преобразилась! Вторая половина первая тайма точно осталась за ними. Испанцы продолжали атаковать (Данни Ольмо не попал в офсайд, но и головой не смог добить), однако то, как огрызались "красно-зеленые", заставило понервничать поклонников "фурии рохи". Роналду из неудобной позиции не смог огорчить Симона, исполнившего красивый прыжок за мячом, а Нуну Мендеш угодил после рикошета в перекладину.

© REUTERS / MARIA LYSAKER Эпизод матча ЧМ-2026 Португалия - Испания © REUTERS / MARIA LYSAKER Эпизод матча ЧМ-2026 Португалия - Испания

Начало второго тайма для Португалии тоже стало суровым. Из-за травмы пришлось менять двукратного победителя Лиги чемпионов с "ПСЖ" Мендеша, который сдерживал Ямаля. Но на радость андердогов противостояния и Криштиану, испанцы ни с того ни с сего снизили интенсивность атак. Плюс шикарная игра португальского вратаря Кошты, уверенно сохранявшего нули на табло.

Тренерская дуэль Роберто Мартинеса и Луиса де ла Фуэнте приближалась к кульминации. Дополнительное время? А потом и серия пенальти? Не исключался такой вариант: в последней встрече команды бились в финале Лиги наций, и тогда после 120 минут и футбольной лотереи именно португальцы оказались на пьедестале с трофеем.

© REUTERS / Hannah McKay Ламин Ямаль © REUTERS / Hannah McKay Ламин Ямаль

Все к этому шло. Эпизодов опасных ближе к концовке почти не было, а футболисты будто начали настраиваться на дополнительные полчаса... И тут оборона Португалии ошиблась. Всего разок, но этого оказалось достаточно, чтобы отправиться паковать чемоданы. На ЧМ такое не прощают: только-только вышедший на замену Микель Мерино рванул между защитниками, в очередной раз облажавшихся с созданием офсайда, и нашел ближний угол ворот Кошты.

Случилось это на 91-й минуте. На 97-й (вместо шести добавленных команды отыграли все одиннадцать!) спасти Криштиану и Португалию мог низкорослый новичок "Реала" Бернарду Силва, однако его тычок головой не привел даже к попаданию в створ.

© REUTERS / Issei Kato Футболисты сборной Испании © REUTERS / Issei Kato Футболисты сборной Испании

Слезное прощание Роналду

Сборная Испании с нулем пропущенных в пяти встречах (сумасшедший показатель) впервые с 2010 года вышла в 1/4 финала чемпионата мира. "Фурия роха" будет явным фаворитом своей пары: им достанется победитель уже ставшего скандальным матча США — Бельгия, который пройдет в ночь на вторник.

Но об этом порассуждаем позже. Пока же перед нами заплаканный Роналду, который покидает чемпионат мира, забив 11 раз в 27 матчах, но так и не забравшись на вершину. Почему он так горюет? Да просто проиграл он в Далласе не Испании, а Месси, которому золото ЧМ покорилось и, возможно, покорится еще раз на этом мундиале. А Роналду уже этот гештальт не закроет. Значит, битва с заклятым соперником за звание "величайшего" окончательно проиграна.

Все шесть ЧМ Криштиану Роналду:

2006 — проигрыш в полуфинале Франции и в матче за третье место Германии;

— проигрыш в полуфинале Франции и в матче за третье место Германии; 2010 — дежавю! Один пропущенный и вылет в 1/8 финала от Испании;

— дежавю! Один пропущенный и вылет в 1/8 финала от Испании; 2014 — полный провал Криштиану и компании. Португальцы даже не вышли из группы;

— полный провал Криштиану и компании. Португальцы даже не вышли из группы; 2018 — на стадии 1/8 финала выбиты с турнира Уругваем;

— на стадии 1/8 финала выбиты с турнира Уругваем; 2022 — Роналду рыдает после сенсационного вылета в четвертьфинале от Марокко;

— Роналду рыдает после сенсационного вылета в четвертьфинале от Марокко; 2026 — спустя 16 лет тот же результат. И тот же счет.