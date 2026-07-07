Полянский рассказал о попытках бойкотировать российскую делегацию в ОБСЕ

По его словам, с попытками бойкота он не сталкивался.

Дипломат уточнил, что западные делегации слушают позицию России внимательно, несмотря на разногласия. "Они всегда слушали внимательно. Кто-то воспринимает это скептически, кто-то сразу считает российской пропагандой. Но они внимательно слушают, записывают, докладывают в столицы. Есть последствия от того, что мы говорим здесь", - сказал собеседник агентства.