Краткий пересказ от РИА ИИ
- Попыток бойкотировать российскую делегацию на площадке ОБСЕ сейчас нет, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
- Западные делегации внимательно слушают позицию России, несмотря на разногласия.
- Россия продолжает использовать площадку ОБСЕ, так как сказанное там имеет последствия.
ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Попыток бойкотировать российскую делегацию на площадке ОБСЕ сейчас нет, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"С момента моего приезда сюда (в начале 2026 года - ред.) я с таким не сталкивался. Они сидят, могут негативно выражать какие-то свои эмоции, но они нас слушают", - сказал Полянский, комментируя вопрос о присутствии западных делегаций во время выступлений российской стороны на еженедельных заседаниях постсовета ОБСЕ.
По его словам, с попытками бойкота он не сталкивался.
Дипломат уточнил, что западные делегации слушают позицию России внимательно, несмотря на разногласия. "Они всегда слушали внимательно. Кто-то воспринимает это скептически, кто-то сразу считает российской пропагандой. Но они внимательно слушают, записывают, докладывают в столицы. Есть последствия от того, что мы говорим здесь", - сказал собеседник агентства.
По его словам, именно поэтому Россия продолжает использовать площадку ОБСЕ.