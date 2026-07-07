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Синоптик рассказал, сколько в Москве будет идти дождь - РИА Новости, 07.07.2026
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18:00 07.07.2026
Синоптик рассказал, сколько в Москве будет идти дождь

Леус: осадки в Москве ожидаются в течение ближайших 12-13 дней

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве ожидаются осадки в течение ближайших 12–13 дней.
  • По словам синоптика, кратковременные дожди будут отмечаться ежедневно, поскольку на погоду столичного региона начнет влиять передняя часть следующего циклона.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Осадки ожидаются в Москве в течение ближайших 12-13 дней, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"С начала месяца сегодня уже третий день с дождями, а по прогнозу осадки той или иной интенсивности ожидаются в течение ближайших 12-13 дней. Конечно, это не значит, что дожди будут непрерывными, но отмечать их будут ежедневно", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что кратковременных дождей не избежать, поскольку в середине этой недели на погоду столичного региона начнет влиять передняя часть следующего циклона, выходящего с запада в районы Прибалтики. Кроме того, дневной максимум слегка превысит 20-градусную отметку.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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