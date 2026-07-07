Названы самые востребованные летние подработки для школьников в Подмосковье

Уточняется, что ребенок может устроиться на работу с 14 лет. Трудовая занятость осуществляется строго по нормам законодательства. Так, подростки в этом возрасте могут работать не более четырех часов в день и 24 часов в неделю, 15-летние — до пяти часов в день, а школьники 16–17 лет — до семи часов в день и 35 часов в неделю. При этом нельзя привлекать подростков к работе во вредных и опасных условиях, под землей, а также на работах, которые могут причинить вред здоровью.