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Названы самые востребованные летние подработки для школьников в Подмосковье - РИА Новости, 07.07.2026
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04:48 07.07.2026 (обновлено: 09:40 07.07.2026)
Названы самые востребованные летние подработки для школьников в Подмосковье

Садовник и вожатый вошли в список самых востребованных вакансий для школьников

© iStock.com / SeventyFourЗанятия
Занятия - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© iStock.com / SeventyFour
Занятия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье востребованы вакансии садовника, вожатого и графического дизайнера для школьников.
  • Подростки могут устроиться на работу с 14 лет с соблюдением норм законодательства.
  • Трудовая занятость подростков ограничена по часам в зависимости от возраста.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Садовник, вожатый и графический дизайнер вошли в перечень наиболее востребованных вакансий для школьников в Подмосковье, рассказали РИА Новости в министерстве социального развития Московской области.
"Топ-5 интересных и востребованных вакансий для несовершеннолетних: озеленитель, садовник, специалист по благоустройству; помощник вожатого, вожатый; графический дизайнер; официант; делопроизводитель (специалист по делопроизводству, помощник секретаря)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ребенок может устроиться на работу с 14 лет. Трудовая занятость осуществляется строго по нормам законодательства. Так, подростки в этом возрасте могут работать не более четырех часов в день и 24 часов в неделю, 15-летние — до пяти часов в день, а школьники 16–17 лет — до семи часов в день и 35 часов в неделю. При этом нельзя привлекать подростков к работе во вредных и опасных условиях, под землей, а также на работах, которые могут причинить вред здоровью.
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