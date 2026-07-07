Тренера сборной США взбесила реакция людей на ситуацию с Балоганом

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино разочарован реакцией людей на ситуацию с приостановлением дисквалификации нападающего Фоларина Балогана на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии.

Сборная США уступила команде Бельгии со счетом 1:4 в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира.

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино заявил, что он разочарован реакцией людей на ситуацию с приостановлением дисквалификации нападающего Фоларина Балогана на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии.

В ночь на вторник сборная США Сиэтле уступила команде Бельгии со счетом 1:4 в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира. Ранее Балоган в матче 1/16 финала против боснийцев отметился голом и получил красную карточку, он должен был пропустить игру с американцами, но вышел в стартовом составе. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".

"Если говорить лично, то какой смысл в оскорблениях, потоке негативных сообщений или угрозах? Моя позиция такова: я - главный тренер, а правила предусматривают возможность того, что федерация попытается обеспечить участие игрока. Я же был сосредоточен на тренировках команды. Если Балоган может выступать, потому что дисциплинарный комитет ФИФА это разрешил, то это не проблема", - приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс в соцсети X.