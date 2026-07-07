Тренера сборной США взбесила реакция людей на ситуацию с Балоганом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино разочарован реакцией людей на ситуацию с приостановлением дисквалификации нападающего Фоларина Балогана на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии.
- Сборная США уступила команде Бельгии со счетом 1:4 в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира.
- Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино заявил, что он разочарован реакцией людей на ситуацию с приостановлением дисквалификации нападающего Фоларина Балогана на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии.
В ночь на вторник сборная США в Сиэтле уступила команде Бельгии со счетом 1:4 в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира. Ранее Балоган в матче 1/16 финала против боснийцев отметился голом и получил красную карточку, он должен был пропустить игру с американцами, но вышел в стартовом составе. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".
07 июля 2026 • начало в 03:00
Завершен
31’ • Малик Тиллман
09’ • Шарль Де Кетеларе
33’ • Шарль Де Кетеларе
57’ • Ханс Ванакен
90’ • Ромелу Лукаку
"Если говорить лично, то какой смысл в оскорблениях, потоке негативных сообщений или угрозах? Моя позиция такова: я - главный тренер, а правила предусматривают возможность того, что федерация попытается обеспечить участие игрока. Я же был сосредоточен на тренировках команды. Если Балоган может выступать, потому что дисциплинарный комитет ФИФА это разрешил, то это не проблема", - приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс в соцсети X.
"Но на личном уровне я чувствую себя таким разочарованным из-за того, что слишком много людей говорят о политике и манипуляциях или этике и целостности. При этом нельзя оправдывать неудачное выступление этим. Это неправда", - добавил главный тренер сборной США.