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Тренера сборной США взбесила реакция людей на ситуацию с Балоганом - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
11:15 07.07.2026 (обновлено: 12:17 07.07.2026)
Тренера сборной США взбесила реакция людей на ситуацию с Балоганом

Почеттино о ситуации с Балоганом: чувствую себя таким разочарованным

© Фото : Fotosports/Photoshot/REPORTERМаурисио Почеттино
Маурисио Почеттино - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Fotosports/Photoshot/REPORTER
Маурисио Почеттино. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино разочарован реакцией людей на ситуацию с приостановлением дисквалификации нападающего Фоларина Балогана на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии.
  • Сборная США уступила команде Бельгии со счетом 1:4 в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира.
  • Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино заявил, что он разочарован реакцией людей на ситуацию с приостановлением дисквалификации нападающего Фоларина Балогана на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии.
В ночь на вторник сборная США в Сиэтле уступила команде Бельгии со счетом 1:4 в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира. Ранее Балоган в матче 1/16 финала против боснийцев отметился голом и получил красную карточку, он должен был пропустить игру с американцами, но вышел в стартовом составе. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".
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"Если говорить лично, то какой смысл в оскорблениях, потоке негативных сообщений или угрозах? Моя позиция такова: я - главный тренер, а правила предусматривают возможность того, что федерация попытается обеспечить участие игрока. Я же был сосредоточен на тренировках команды. Если Балоган может выступать, потому что дисциплинарный комитет ФИФА это разрешил, то это не проблема", - приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс в соцсети X.
"Но на личном уровне я чувствую себя таким разочарованным из-за того, что слишком много людей говорят о политике и манипуляциях или этике и целостности. При этом нельзя оправдывать неудачное выступление этим. Это неправда", - добавил главный тренер сборной США.
Болельщик сборной США - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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Вчера, 05:24
 
ФутболСпортСШАБельгияСиэтлМаурисио ПочеттиноДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Фоларин Балоган
 
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