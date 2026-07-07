Почеттино высказался о своем будущем после вылета США с домашнего ЧМ

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"Я сейчас немного отдохну и расслаблюсь, посмотрим, какое решение будет исходить от федерации и от нас. Я могу только сказать, что я здесь счастлив. Но сейчас не время говорить о контракте", - приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети X.