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Почеттино высказался о своем будущем после вылета США с домашнего ЧМ - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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09:08 07.07.2026
Почеттино высказался о своем будущем после вылета США с домашнего ЧМ

Почеттино: посмотрим, каким будет решение федерации о моем будущем в сборной США

© пресс-служба клуба "Челси"Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино
Главный тренер Челси Маурисио Почеттино - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© пресс-служба клуба "Челси"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино заявил, что будет ожидать решения федерации о своем будущем в национальной команде после вылета с чемпионата мира.
  • Сборная США уступила команде Бельгии со счетом 1:4 в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино на вопрос о своем будущем в национальной команде после вылета с чемпионата мира заявил, что будет ожидать решения федерации.
В ночь на вторник сборная США в Сиэтле уступила команде Бельгии со счетом 1:4 в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира.
«
"Я сейчас немного отдохну и расслаблюсь, посмотрим, какое решение будет исходить от федерации и от нас. Я могу только сказать, что я здесь счастлив. Но сейчас не время говорить о контракте", - приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
Почеттино 54 года, он возглавил сборную США в сентябре 2024 года. Ранее аргентинец тренировал испанский "Эспаньол", английские "Челси", "Тоттенхэм" и "Саутгемптон", а также французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым он выиграл чемпионат (2022), Кубок (2021) и Суперкубок Франции (2021). В сезоне-2018/19 Почеттино довел "Тоттенхэм" до финала Лиги чемпионов.
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