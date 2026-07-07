Почеттино высказался о своем будущем после вылета США с домашнего ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино заявил, что будет ожидать решения федерации о своем будущем в национальной команде после вылета с чемпионата мира.
- Сборная США уступила команде Бельгии со счетом 1:4 в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино на вопрос о своем будущем в национальной команде после вылета с чемпионата мира заявил, что будет ожидать решения федерации.
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"Я сейчас немного отдохну и расслаблюсь, посмотрим, какое решение будет исходить от федерации и от нас. Я могу только сказать, что я здесь счастлив. Но сейчас не время говорить о контракте", - приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
Почеттино 54 года, он возглавил сборную США в сентябре 2024 года. Ранее аргентинец тренировал испанский "Эспаньол", английские "Челси", "Тоттенхэм" и "Саутгемптон", а также французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым он выиграл чемпионат (2022), Кубок (2021) и Суперкубок Франции (2021). В сезоне-2018/19 Почеттино довел "Тоттенхэм" до финала Лиги чемпионов.