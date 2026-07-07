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Умер Владислав Мисевич - РИА Новости, 07.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:04 07.07.2026 (обновлено: 14:08 07.07.2026)
Умер Владислав Мисевич

Один из основателей группы "Песняры" Владислав Мисевич умер на 82 году жизни

CC BY-SA 4.0 / Alexander Gureshov / Владислав Мисевич
Владислав Мисевич - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Alexander Gureshov /
Владислав Мисевич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скончался заслуженный артист Беларуси Владислав Мисевич, один из основателей и участник группы «Песняры».
  • Прощание с артистом пройдет 9 июля.
МИНСК, 7 июл - РИА Новости. Скончался один из основателей и участников группы "Песняры" Владислав Мисевич, сообщает издание "Беларусь сегодня".
"Заслуженный артист Беларуси Владислав Мисевич, один из основателей и участник легендарного ВИА "Песняры", скончался в Минске в возрасте 81 года", - сообщила изданию вдова музыканта Ольга Мисевич.
Прощание с артистом пройдет 9 июля.
Мисевич - советский и белорусский музыкант, уроженец Оренбурга, с 1968 по 1992 год и в 1998 году участник ВИА "Песняры", один из основателей и участник ВИА "Белорусские песняры" с 1998 по 2021 год. Заслуженный артист Белорусской ССР (1979). Мисевич написал мемуары об ансамбле, работа получила название "Песняры". Я роман с продолженьем пишу".
 
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