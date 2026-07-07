Умер Владислав Мисевич

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Скончался заслуженный артист Беларуси Владислав Мисевич, один из основателей и участник группы «Песняры».
- Прощание с артистом пройдет 9 июля.
МИНСК, 7 июл - РИА Новости. Скончался один из основателей и участников группы "Песняры" Владислав Мисевич, сообщает издание "Беларусь сегодня".
Прощание с артистом пройдет 9 июля.
Мисевич - советский и белорусский музыкант, уроженец Оренбурга, с 1968 по 1992 год и в 1998 году участник ВИА "Песняры", один из основателей и участник ВИА "Белорусские песняры" с 1998 по 2021 год. Заслуженный артист Белорусской ССР (1979). Мисевич написал мемуары об ансамбле, работа получила название "Песняры". Я роман с продолженьем пишу".