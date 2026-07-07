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Песков: Запад никогда не должен диктовать свои правила остальному миру - РИА Новости, 07.07.2026
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18:38 07.07.2026 (обновлено: 18:45 07.07.2026)

Песков: Запад никогда не должен диктовать свои правила остальному миру

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что западный мир не должен диктовать свои правила остальному человечеству.
  • Пресс-секретарь президента подчеркнул, что мир изменился и прежние времена вряд ли вернутся.
  • По его словам, больше никто не должен слепо доверять западному миру и созданной им системе политического, правового и экономического сосуществования.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Запад никогда не должен диктовать свои правила остальному миру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Западный мир меньше остального мира, и он не должен диктовать свои правила всему остальному человечеству", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
Песков подчеркнул, что мир изменился, и трудно представить, что те времена когда-либо вернутся.
"Мы поняли, что все разговоры различных международных организаций о необходимости жить по неким "правилам", установленным неизвестно кем, а также все ссылки на международное право, которое сегодня уже не соблюдается, - все это потеряло прежний смысл. И мы внезапно осознали, что больше никто не должен слепо доверять западному миру", - отметил он.
"Никто не должен безоговорочно доверять системе политического, правового и экономического сосуществования, созданной западным миром", - добавил Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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