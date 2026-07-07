Песков: Запад никогда не должен диктовать свои правила остальному миру

"Мы поняли, что все разговоры различных международных организаций о необходимости жить по неким "правилам", установленным неизвестно кем, а также все ссылки на международное право, которое сегодня уже не соблюдается, - все это потеряло прежний смысл. И мы внезапно осознали, что больше никто не должен слепо доверять западному миру", - отметил он.