Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение украинского конфликта невозможно без новой архитектуры безопасности в Европе.
- Он выразил надежду на появление в Европе нового поколения политиков, с которыми получится начать диалог.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Решение украинского конфликта без новой архитектуры безопасности в Европе невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
"Иначе у нас не получится создать новую архитектуру безопасности в Европе. А решение украинского конфликта невозможно без новой архитектуры безопасности", - отметил пресс-секретарь президента.