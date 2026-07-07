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Песков рассказал, без чего невозможно решение украинского кризиса - РИА Новости, 07.07.2026
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18:38 07.07.2026 (обновлено: 18:52 07.07.2026)
Песков рассказал, без чего невозможно решение украинского кризиса

Песков: решение украинского кризиса требует новой архитектуры безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение украинского конфликта невозможно без новой архитектуры безопасности в Европе.
  • Он выразил надежду на появление в Европе нового поколения политиков, с которыми получится начать диалог.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Решение украинского конфликта без новой архитектуры безопасности в Европе невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
Песков в интервью выразил надежду на появление в Европе нового поколения политиков, которые будут мудрее, и с которыми получится начать диалог.
"Иначе у нас не получится создать новую архитектуру безопасности в Европе. А решение украинского конфликта невозможно без новой архитектуры безопасности", - отметил пресс-секретарь президента.
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