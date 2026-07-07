Европа больше не является центром мирового развития, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков заявил, что Европа больше не является центром мирового развития.
- По его словам, центры развития сегодня находятся в других регионах, в частности в странах Глобального Юга, таких как Индия, Китай, Индонезия, Филиппины и Бразилия.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Европа больше не является центром мирового развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Европа больше не является центром развития - будь то гуманитарного, экономического или политического. Центры развития сегодня находятся в других регионах, скорее в странах Глобального Юга", - сказал он в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
"Это уже другой мир. И эти страны никогда больше не согласятся находиться под чьим-либо господством или утратить свой суверенитет. Они этого не хотят", - заключил Песков.