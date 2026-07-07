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Европа больше не является центром мирового развития, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2026
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18:27 07.07.2026 (обновлено: 18:36 07.07.2026)
Европа больше не является центром мирового развития, заявил Песков

Песков: Европа больше не является центром мирового развития

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что Европа больше не является центром мирового развития.
  • По его словам, центры развития сегодня находятся в других регионах, в частности в странах Глобального Юга, таких как Индия, Китай, Индонезия, Филиппины и Бразилия.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Европа больше не является центром мирового развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Европа больше не является центром развития - будь то гуманитарного, экономического или политического. Центры развития сегодня находятся в других регионах, скорее в странах Глобального Юга", - сказал он в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
По его словам, если взять крупнейшую по численности населения страну - Индию с ее 1,5 миллиардами жителей, а также посмотреть на высокие темпы роста ВВП в Китае, Индонезии, на Филиппинах, в Бразилии и Индии, то становится очевидно, что мир изменился.
"Это уже другой мир. И эти страны никогда больше не согласятся находиться под чьим-либо господством или утратить свой суверенитет. Они этого не хотят", - заключил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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