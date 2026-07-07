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Трамп предпочитает решать проблемы через переговоры, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2026
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18:20 07.07.2026 (обновлено: 18:34 07.07.2026)
Трамп предпочитает решать проблемы через переговоры, заявил Песков

Песков: Трамп решает проблемы через переговоры, РФ приветствует такой подход

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что Россия приветствует подход Трампа к решению проблем через переговоры.
  • Песков отметил, что, несмотря на возможные разногласия, стороны будут продолжать диалог.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предпочитает решать проблемы через переговоры, Россия может только приветствовать такой подход, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche указал на то, что американский лидер очень отличается от европейских политиков.
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"Он предпочитает решать проблемы и делать это посредством переговоров. Это соответствует и нашей позиции", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, как он оценивает Трампа.
Песков добавил, что это не значит, что стороны обязательно будут во всем соглашаться друг с другом.
"Скорее, мы можем не соглашаться практически ни по одному вопросу, но, по крайней мере, будем продолжать разговаривать друг с другом. И, конечно, мы можем только приветствовать такой подход", - заключил он.
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