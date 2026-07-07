Трамп предпочитает решать проблемы через переговоры, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков заявил, что Россия приветствует подход Трампа к решению проблем через переговоры.
- Песков отметил, что, несмотря на возможные разногласия, стороны будут продолжать диалог.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предпочитает решать проблемы через переговоры, Россия может только приветствовать такой подход, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он предпочитает решать проблемы и делать это посредством переговоров. Это соответствует и нашей позиции", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, как он оценивает Трампа.
Песков добавил, что это не значит, что стороны обязательно будут во всем соглашаться друг с другом.
"Скорее, мы можем не соглашаться практически ни по одному вопросу, но, по крайней мере, будем продолжать разговаривать друг с другом. И, конечно, мы можем только приветствовать такой подход", - заключил он.