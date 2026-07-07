Трамп предпочитает решать проблемы через переговоры, заявил Песков

Песков добавил, что это не значит, что стороны обязательно будут во всем соглашаться друг с другом.

"Скорее, мы можем не соглашаться практически ни по одному вопросу, но, по крайней мере, будем продолжать разговаривать друг с другом. И, конечно, мы можем только приветствовать такой подход", - заключил он.