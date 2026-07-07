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В районах Белгорода из-за атаки ВСУ начались перебои с электричеством - РИА Новости, 07.07.2026
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00:46 07.07.2026 (обновлено: 00:53 07.07.2026)
В районах Белгорода из-за атаки ВСУ начались перебои с электричеством

В некоторых районах Белгорода из-за атаки ВСУ начались перебои с электричеством

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
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© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белгород и Белгородский округ подверглись массированной ракетной атаке ВСУ, три человека пострадали.
  • Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в отдельных районах Белгорода и ряде муниципалитетов есть перебои в электро- и водоснабжении.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в отдельных районах Белгорода и ряде муниципалитетов есть перебои в электро- и водоснабжении из-за повреждений энергетической инфраструктуры.
Шуваев ранее во вторник сообщил, что Белгород и Белгородский округ ночью подверглись массированной ракетной атаке ВСУ. Три человека пострадали.
"В Белгороде на одном из объектов произошло возгорание, пожарные расчеты занимаются его ликвидацией. Вновь повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах есть перебои в электро- и водоснабжении", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Врио губернатора добавил, что экстренные службы делают все возможное для скорейшего устранения последствий террористической атаки киевского режима.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьПроисшествияВооруженные силы УкраиныАлександр Шуваев
 
 
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