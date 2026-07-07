В районах Белгорода из-за атаки ВСУ начались перебои с электричеством

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в отдельных районах Белгорода и ряде муниципалитетов есть перебои в электро- и водоснабжении из-за повреждений энергетической инфраструктуры.