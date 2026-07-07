Рейтинг@Mail.ru
"Оренбург" арендовал аргентинского нападающего - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:58 07.07.2026 (обновлено: 15:03 07.07.2026)
"Оренбург" арендовал аргентинского нападающего

"Оренбург" объявил об аренде Боша из "Тальереса"

© Фото : Пресс-служба "Оренбурга"Футболисты "Оренбурга"
Футболисты Оренбурга - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Пресс-служба "Оренбурга"
Футболисты "Оренбурга". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФК «Оренбург» объявил об аренде аргентинского нападающего Бенхамина Боша из клуба «Тальерес».
  • Арендное соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона 2026/2027 и включает в себя право выкупа игрока.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Оренбург" в Telegram-канале объявил об аренде аргентинского нападающего Бенхамина Боша из "Тальереса".
Арендное соглашение 21-летнего форварда с российским клубом рассчитано до конца сезона-2026/27 и включает в себя право выкупа игрока.
Бош является воспитанником клуба "Велес Сарсфилд", он выступал за молодежную и главную команды клуба. Прошедший сезон он провел в аренде в "Платенсе".
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Дзюба оценил сборную России
Вчера, 14:34
 
ФутболСпортОренбургВелесПлатенсе
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аргентина
    Египет
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Швейцария
    Колумбия
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Я. Штруфф
    776
    563
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Оже-Альяссим
    Н. Джокович
    66376
    73667
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала