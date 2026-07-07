"Оренбург" арендовал аргентинского нападающего

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФК «Оренбург» объявил об аренде аргентинского нападающего Бенхамина Боша из клуба «Тальерес».
- Арендное соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона 2026/2027 и включает в себя право выкупа игрока.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Оренбург" в Telegram-канале объявил об аренде аргентинского нападающего Бенхамина Боша из "Тальереса".
Арендное соглашение 21-летнего форварда с российским клубом рассчитано до конца сезона-2026/27 и включает в себя право выкупа игрока.
Бош является воспитанником клуба "Велес Сарсфилд", он выступал за молодежную и главную команды клуба. Прошедший сезон он провел в аренде в "Платенсе".
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