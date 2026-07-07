Новак поручил принимать меры для недопущения сбоев в поставках топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер Александр Новак поручил оперативно принимать меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в России.
- Профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям поручено продолжать ежедневный мониторинг ситуации и координировать действия всех участников рынка.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил оперативно принимать все возможные меры, в том числе дополнительные, для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в России, сообщило правительство РФ.
"Профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям поручено продолжать ежедневный мониторинг ситуации, обеспечивать координацию действий всех участников рынка и оперативно принимать все возможные, в том числе дополнительные, меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива", - сказано в сообщении кабмина по итогам совещания по ситуации на топливном рынке под руководством Новака.
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