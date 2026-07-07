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Тренер Норвегии заявил, что сборная страдает из-за частых перелетов на ЧМ - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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17:28 07.07.2026 (обновлено: 17:32 07.07.2026)
Тренер Норвегии заявил, что сборная страдает из-за частых перелетов на ЧМ

Тренер Сольбаккен: некоторые футболисты сборной Норвегии чувствуют недомогания

© AP Photo / Chris CarlsonСтоле Сольбаккен
Столе Сольбаккен - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Chris Carlson
Столе Сольбаккен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен сообщил, что несколько игроков команды чувствуют недомогания перед матчем 1/4 финала чемпионата мира с англичанами.
  • Сборная Норвегии встретится с Англией в четвертьфинале 12 июля в Майами.
  • Сольбаккен считает, что частые переезды могут быть одной из причин недомоганий игроков.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен сообщил, что несколько игроков команды чувствуют недомогания перед матчем 1/4 финала чемпионата мира с англичанами.
Сборные Норвегии и Англии встретятся в четвертьфинальном матче 12 июля в Майами, встреча начнется в полночь по московскому времени.
По словам Сольбаккена, частые переезды могут быть одной из причин, по которой многие игроки не находятся в оптимальном физическом состоянии. Так, Йорген Ларсен пропустил тренировку перед стартовым матчем, а Маркус Педерсен пропустил матч против команды Бразилии из-за болезни. Сам Сольбаккен сильно кашлял на пресс-конференции после матча с французами.
"Есть кондиционеры, перелеты, раздевалки и все такое. У нас в делегации больше пятидесяти человек, так что было бы странно, если бы кто-то из них не приболел", - цитирует Сольбаккена Dagbladet.
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ФутболСпортНорвегияАнглияМайамиСтоле СольбаккенЧМ по футболу 2026Йорген ЛарсенМаркус Педерсен
 
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