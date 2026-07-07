Тренер Норвегии заявил, что сборная страдает из-за частых перелетов на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен сообщил, что несколько игроков команды чувствуют недомогания перед матчем 1/4 финала чемпионата мира с англичанами.
- Сборная Норвегии встретится с Англией в четвертьфинале 12 июля в Майами.
- Сольбаккен считает, что частые переезды могут быть одной из причин недомоганий игроков.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен сообщил, что несколько игроков команды чувствуют недомогания перед матчем 1/4 финала чемпионата мира с англичанами.
По словам Сольбаккена, частые переезды могут быть одной из причин, по которой многие игроки не находятся в оптимальном физическом состоянии. Так, Йорген Ларсен пропустил тренировку перед стартовым матчем, а Маркус Педерсен пропустил матч против команды Бразилии из-за болезни. Сам Сольбаккен сильно кашлял на пресс-конференции после матча с французами.
"Есть кондиционеры, перелеты, раздевалки и все такое. У нас в делегации больше пятидесяти человек, так что было бы странно, если бы кто-то из них не приболел", - цитирует Сольбаккена Dagbladet.
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