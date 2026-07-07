Тренер Норвегии заявил, что сборная страдает из-за частых перелетов на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен сообщил, что несколько игроков команды чувствуют недомогания перед матчем 1/4 финала чемпионата мира с англичанами.

Сборная Норвегии встретится с Англией в четвертьфинале 12 июля в Майами.

Сольбаккен считает, что частые переезды могут быть одной из причин недомоганий игроков.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен сообщил, что несколько игроков команды чувствуют недомогания перед матчем 1/4 финала чемпионата мира с англичанами.

Сборные Норвегии Англии встретятся в четвертьфинальном матче 12 июля в Майами, встреча начнется в полночь по московскому времени.

По словам Сольбаккена, частые переезды могут быть одной из причин, по которой многие игроки не находятся в оптимальном физическом состоянии. Так, Йорген Ларсен пропустил тренировку перед стартовым матчем, а Маркус Педерсен пропустил матч против команды Бразилии из-за болезни. Сам Сольбаккен сильно кашлял на пресс-конференции после матча с французами.