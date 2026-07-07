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Норвегия выделила Украине 306 миллионов долларов на ракеты для Patriot - РИА Новости, 07.07.2026
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20:00 07.07.2026
Норвегия выделила Украине 306 миллионов долларов на ракеты для Patriot

Норвегия выделила $306 млн на закупку ракет для ЗРК Patriot для Киева

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot
Ракетные системы ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Норвегии сообщили о выделении 306 миллионов долларов на закупку ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины.
  • С 2023 по 2025 год Осло выделил Украине более 3 миллиардов долларов на ПВО.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Власти Норвегии сообщили о выделении 306 миллионов долларов на закупку ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot для киевского режима.
"Норвегия делает взнос в размере трех миллиардов крон (306 миллионов долларов - ред.) на противовоздушную оборону Украины... Совместно с Данией, Германией и Канадой Норвегия закажет новые ракеты для системы ПВО Patriot напрямую на заводе в США", - говорится в пресс-релизе на сайте норвежского правительства.
Согласно пресс-релизу, всего с 2023 по 2025 год Осло выделил Украине более 3 миллиардов долларов на ПВО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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