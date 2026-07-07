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В Нью-Йорке арестовали нелегала с Украины - РИА Новости, 07.07.2026
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23:30 07.07.2026
В Нью-Йорке арестовали нелегала с Украины

В Нью-Йорке арестовали нелегала с Украины Назаренко, его вышлют за мошенничество

© РИА Новости / Павел Быков | Перейти в медиабанкВид Нью-Йорка
Вид Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Павел Быков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нью-Йорке арестован Юрий Назаренко, нелегал с Украины.
  • Назаренко осужден за сговор с целью совершения мошенничества, связанного с удостоверяющими личность документами, и ждет выдворения из США.
НЬЮ-ЙОРК, 7 июл - РИА Новости. Нелегал с Украины арестован в Нью-Йорке, осужден за мошенничество и ждет выдворения, сообщило местное отделение миграционной полиции (ICE).
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"Отделение ICE в Нью-Йорке арестовало Юрия Назаренко. Этот 27-летний украинский преступник был осужден за сговор с целью совершения мошенничества, связанного с удостоверяющими личность документами", - сообщили правоохранители.
Как говорится в сообщении, нелегал останется под стражей до выдворения, а затем ему навсегда запретят повторный въезд в США.
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