В Нью-Йорке арестовали нелегала с Украины

"Отделение ICE в Нью-Йорке арестовало Юрия Назаренко. Этот 27-летний украинский преступник был осужден за сговор с целью совершения мошенничества, связанного с удостоверяющими личность документами", - сообщили правоохранители.

Как говорится в сообщении, нелегал останется под стражей до выдворения, а затем ему навсегда запретят повторный въезд в США.