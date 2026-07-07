В Нью-Йорке не исключили частичного обрушения аварийной высотки

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"Учитывая особенности конструкции этого здания — а оно имеет стальной каркас, — полного обрушения не произойдет, речь идет скорее о локальном обрушении. Мы по-прежнему обеспокоены тем, что оно (здание – ред.) движется", — сообщил Эспозито журналистам.