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В Нью-Йорке не исключили частичного обрушения аварийной высотки - РИА Новости, 07.07.2026
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20:38 07.07.2026
В Нью-Йорке не исключили частичного обрушения аварийной высотки

Глава пожарного департамента Нью-Йорка не исключил обрушения аварийной высотки

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нью-Йорке было эвакуировано здание, в котором проводятся строительные работы, из-за угрозы обрушения.
  • В здании обрушились пять этажей.
  • Глава пожарного департамента Нью-Йорка Джон Эспозито не исключил частичного обрушения здания, но отметил, что благодаря стальному каркасу тотального обвала не произойдет.
НЬЮ-ЙОРК, 7 июл – РИА Новости. Глава пожарного департамента Нью-Йорка Джон Эспозито не исключил частичного обрушения аварийной высотки на фоне продолжающегося движения конструкций, отметив, что благодаря стальному каркасу здания тотального обвала не произойдет.
Газета New York Times со ссылкой на власти ранее сообщила, что здание в Нью-Йорке, в котором проводятся строительные работы, было эвакуировано из-за угрозы обрушения. Позднее телеканал PIX11 со ссылкой на пожарных сообщил, что в здании обрушились пять этажей. Мамдани уточнил, что были эвакуированы близлежащие здания, в том числе школа, отметив, что здание остается нестабильным.
«
"Учитывая особенности конструкции этого здания — а оно имеет стальной каркас, — полного обрушения не произойдет, речь идет скорее о локальном обрушении. Мы по-прежнему обеспокоены тем, что оно (здание – ред.) движется", — сообщил Эспозито журналистам.
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