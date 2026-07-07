Гид по VK Fest в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. 11 июля в Нижнем Новгороде впервые пройдёт VK Fest — крупнейший городской open-air России. На фестивале выступят звёзды российской сцены, лучшие диджеи страны и инди-артисты. В зоне инфлюенсеров пройдут встречи и автограф-сессии с известными блогерами. Гостей ждут десятки развлечений для всей семьи: зоны спорта, творчества, технологий, косплея и масштабное детское пространство.

В преддверии фестиваля в акватории Волги напротив Стрелки появилась мультимедийная инсталляция — баржа с надписью VK FEST ЛЕГЕНДА ЛЕТА. Она оформлена из LED-букв с различными анимированными сюжетами. В день фестиваля дополнительный эффект будет от лучей-прожекторов. Они создадут арт-шоу в акватории. Иллюминация длиной в 65 метров разместилась на площадке прямо на воде. Увидеть её можно до 11 июля включительно.

Музыкальный лайнап: звёзды и электронная сцена

На фестивале выступят Ольга Бузова, Uma2rman, Клава Кока, Дора, "Комната культуры", "Сироткин", NANSI & SIDOROV, SALUKI, nkeeei, unique и ARTEM SHILOVETS. Специальный гость — ZOLOTO: он исполнит несколько треков во время выступления Uma2rman.

Впервые за пределами столиц VK Fest развернёт сцену Радио Рекорд с электронной музыкой. В программе — сеты SHAPOV, LADY WAKS, DJ KATYA GUSEVA, TURBOSH, ARIA FREDDA, DJ BALDIN, RIRI и STAS SATORI.

Инфлюенсеры: выступления, автограф-сессии и совместные фото

С гостями встретятся известные блогеры и артисты: Ольга Бузова, Прохор Шаляпин, Клава Кока, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, СЕРЕГА А4, Маш Милаш, Вадим Спириденков, ГЛЕНТ, Анна Хилькевич и Наташа Гасанханова. С ними можно будет сделать совместные фото и взять автографы.

Спорт: тренировки, игры и олимпийский медведь

Семья: цирк, театр кукол и кинозона

Гостей приглашают в семейную зону фильмов "Последний богатырь. Колобок" и "Чебурашка 3" . В кинопространстве можно сфотографироваться с воздушным шаром в виде Колобка, отдохнуть в лаунж-зоне. Чебурашка предложит детям и их родителям поиграть с мячами-апельсинами, развлечься в других активностях, получить угощения и подарки.

В зоне фильма "Как Иван в сказку попал" дети поиграют в большую дженгу и с арт-объектом — печкой. Ещё их ждёт гига-раскраска и зона с шезлонгами. Все Иваны получат в подарок книгу.

Творчество: танцы, мастер-классы и театр

Посетители познакомятся с граттажем — рисованием острым инструментом по загрунтованной основе. Школа актёрского мастерства ИСТОРИИ проведёт читки и научит сценической речи.

В зоне Мастерской Переработки можно будет покататься на велошрейдере для дробления пластиковых крышек.

Технологии и наука: исследование вселенной, ИИ и автосимуляторы

Развлечения: игры, викторины и иероглифика

Косплей: дефиле, танцы k-pop и шоу барабанов

В зоне косплея будет работать сцена, где пройдут одиночные и групповые дефиле. Выступления и костюмы участников оценит профессиональное жюри. Это первое дефиле в истории VK Fest, которое проводится на фестивале за пределами Москвы и Петербурга.

В конкурсе танцев K-Pop Cover Dance будет участвовать более 20 команд. С веерами и барабанным шоу выступит ансамбль традиционных корейских танцев и музыки "Сораксан".