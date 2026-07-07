Нижегородские власти выплатят "подъемные" иногородним выпускникам вузов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Единовременную выплату до 225 тысяч рублей смогут получить иногородние выпускники вузов при трудоустройстве на нижегородские предприятия, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Нижегородская область запускает расширенную программу поддержки молодых специалистов. Студенты-выпускники, приезжающие в регион из других субъектов Российской Федерации, при трудоустройстве на нижегородские предприятия смогут получить единовременную финансовую помощь в размере 225 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе правительства Нижегородской области, 225 тысяч рублей — это совокупная сумма гарантированной поддержки на обустройство. В зависимости от индивидуальных условий оформления данные выплаты предоставляются либо в виде итоговой единовременной суммы, либо дополнительно к уже компенсированным транспортным расходам.

"Расширенная программа поддержки молодых специалистов включает "подъемный" капитал для комфортного старта выпускников из других регионов страны – на оплату аренды жилья, переезд и первые бытовые расходы. Не нужно искать деньги на старт, чтобы начать карьеру в Нижегородской области. Это наш вклад в решение проблемы кадрового дефицита", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Выплата реализуется в рамках проекта "Мобильность 1.0", направленного на восполнение кадрового дефицита на предприятиях Нижегородской области.

"Мы заинтересованы в том, чтобы талантливые выпускники выбирали Нижегородскую область для старта своей карьеры. Проект "Мобильность 1.0" закрывает потребность предприятий в специалистах и дает молодым профессионалам реальную финансовую поддержку. Таким образом, выпускник получает не только рабочее место, но и средства на первоначальные расходы", — цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова.

Для получения выплаты соискатель должен соответствовать нескольким требованиям: иметь российское гражданство и заключить трудовой договор на полный рабочий день (бессрочный либо срочный на срок не менее двух лет).

Как отметил министр демографии и развития человеческого капитала региона Игорь Пантюхин, это делается для того, чтобы молодые люди не просто приезжали в регион за качественным образованием, но и связывали с Нижегородской областью свою жизнь и будущее своих семей. Таким образом выпускникам дают возможность спокойно обустроиться и сосредоточиться на профессиональном росте, чтобы быстрее принять решение остаться в регионе навсегда.