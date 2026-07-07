Нижегородские власти выплатят "подъемные" иногородним выпускникам вузов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Единовременную выплату до 225 тысяч рублей смогут получить иногородние выпускники вузов при трудоустройстве на нижегородские предприятия, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Нижегородская область запускает расширенную программу поддержки молодых специалистов. Студенты-выпускники, приезжающие в регион из других субъектов Российской Федерации, при трудоустройстве на нижегородские предприятия смогут получить единовременную финансовую помощь в размере 225 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе правительства Нижегородской области, 225 тысяч рублей — это совокупная сумма гарантированной поддержки на обустройство. В зависимости от индивидуальных условий оформления данные выплаты предоставляются либо в виде итоговой единовременной суммы, либо дополнительно к уже компенсированным транспортным расходам.
"Расширенная программа поддержки молодых специалистов включает "подъемный" капитал для комфортного старта выпускников из других регионов страны – на оплату аренды жилья, переезд и первые бытовые расходы. Не нужно искать деньги на старт, чтобы начать карьеру в Нижегородской области. Это наш вклад в решение проблемы кадрового дефицита", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Выплата реализуется в рамках проекта "Мобильность 1.0", направленного на восполнение кадрового дефицита на предприятиях Нижегородской области.
"Мы заинтересованы в том, чтобы талантливые выпускники выбирали Нижегородскую область для старта своей карьеры. Проект "Мобильность 1.0" закрывает потребность предприятий в специалистах и дает молодым профессионалам реальную финансовую поддержку. Таким образом, выпускник получает не только рабочее место, но и средства на первоначальные расходы", — цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова.
Для получения выплаты соискатель должен соответствовать нескольким требованиям: иметь российское гражданство и заключить трудовой договор на полный рабочий день (бессрочный либо срочный на срок не менее двух лет).
Как отметил министр демографии и развития человеческого капитала региона Игорь Пантюхин, это делается для того, чтобы молодые люди не просто приезжали в регион за качественным образованием, но и связывали с Нижегородской областью свою жизнь и будущее своих семей. Таким образом выпускникам дают возможность спокойно обустроиться и сосредоточиться на профессиональном росте, чтобы быстрее принять решение остаться в регионе навсегда.
Отмечается, что поддержка доступна специалистам, прибывшим в Нижегородскую область из регионов, которые не входят в перечень приоритетных для привлечения трудовых ресурсов, утвержденный правительством РФ. В список таких исключений входят Бурятия, Карелия, Коми, Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Калужская, Кировская, Костромская, Курганская, Ленинградская, Магаданская, Псковская, Сахалинская, Тамбовская, Ульяновская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.