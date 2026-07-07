Нижегородцы заняли 3-е место по внедрению беспилотных авиационных систем

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Нижегородская область стала третьей среди регионов России по внедрению беспилотных авиационных систем, сообщает пресс-служба губернатора.

Итоги были объявлены на международной промышленной выставке "Иннопром-2026", которая проходит с 6 по 9 июля в Екатеринбурге.

"Нижегородская область заняла 3-е место среди регионов РФ по внедрению беспилотных авиационных систем. Рейтинг регионов формируется Министерством промышленности и торговли РФ совместно с экспертами Федерального центра БАС по национальному проекту "Беспилотные авиационные системы", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, высокая оценка Минпромторга РФ – это результат системной работы, которая ведется в регионе по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы".

"В нашем регионе реализуются проекты по применению гражданских беспилотников в целом ряде сфер, в том числе в медицине и сельском хозяйстве. Сегодня у нас также работает научно-производственный центр БАС – полноценная инфраструктура для разработки, испытаний и производства беспилотников. На мощностях организации произведено более 2,5 тысячи беспилотников и более 2 тысяч ретрансляторов", – цитирует пресс-служба слова Никитина.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков представил опыт региона по развитию отрасли беспилотных авиационных систем на профильной сессии на "Иннопроме". Он отметил, что развитие отрасли невозможно без квалифицированных специалистов и современных условий для их работы.

"В прошлом году обучение по программам повышения квалификации в сфере БАС прошли более 1000 нижегородцев, а в этом году Княгининский государственный инженерно-экономический университет получил статус межрегионального центра подготовки кадров", - приводятся в сообщении слова Полякова.

Он также рассказал, что в регионе действует экспериментальный правовой режим, участниками которого уже стали 40 компаний. Это позволяет оперативно внедрять новые технологии, увеличивать количество полетов и расширять сценарии применения беспилотных авиационных систем. Кроме того, во всех муниципалитетах Нижегородской области унифицированы регламенты выдачи разрешений. Благодаря этому заявки на выполнение полетов обрабатываются в максимально сжатые сроки.

Реализацию нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" в регионе курирует региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства. Глава ведомства Максим Черкасов отметил, что сегодня статус резидентов научно-производственного центра (НПЦ) БАС получили 20 компаний. Организации проходят серьезный отбор, стать резидентом могут только предприятия с конкретными проектами в области беспилотных авиационных систем.

По его словам, сейчас резиденты НПЦ БАС активно внедряют беспилотные технологии в различных сферах. Уже реализуются проекты по транспортировке биоматериалов между медицинскими учреждениями, подготовке пилотов и механиков, разработке новых отечественных беспилотных систем.

"Отдельное направление – городская аэрологистика. В прошлом году беспилотники выполнили более 2,5 тысячи полетов по доставке заказов, а с расширением сети постаматов в этом году их количество значительно увеличится. Еще одно направление – сельское хозяйство. Сегодня центр ведет активную работу с компаниями сферы АПК. Планируется, что площадь обработки полей с применением беспилотников за год существенно вырастет", - цитируются в сообщении слова Черкасова.